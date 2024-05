Agents pénitentiaires tués dans l’Eure : «Stupeur», «choc», «barbarie»… La classe politique condamne à l'unisson

Deux agents de l’administration pénitentiaire sont morts ce mardi lors de l'attaque de leurs fourgons dans l’Eure. Le président de la République ainsi que l’ensemble de la classe politique ont condamné cette attaque «d’une violence effroyable».

Deux agents de l’administration pénitentiaire ont été tués et trois autres blessés lors d’une attaque ayant visé leurs fourgons au niveau du péage d’Incraville, dans l’Eure. D'après nos informations, les fourgons venaient du tribunal judiciaire de Rouen et allait vers une maison d'arrêt d'Evreux.

Les assaillants ont utilisé des armes automatiques durant cette attaque. Au cours de celle-ci, un détenu, Mohamed Amra, né en mars 1994, s’est évadé et a pris la fuite avec les assaillants.

Depuis l’annonce de cette attaque, la classe politique a vivement réagi. D’abord, le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a exprimé son soutien et ses pensées «aux victimes, à leur famille et leurs collègues». «Je me rends immédiatement à la cellule de crise du ministère de la Justice», a-t-il écrit sur le réseau social X.

Un convoi pénitentiaire a été attaqué dans l’Eure.





Deux de nos agents pénitentiaires sont décédés, trois sont gravement blessés. Toutes mes pensées vont aux victimes, à leur famille et à leurs collègues.





Je me rends immédiatement à la cellule de crise du @justice_gouv. — Eric Dupond-Moretti (@E_DupondM) May 14, 2024

Après avoir participé à une cellule de crise de l’administration pénitentiaire, Eric Dupond-Moretti a dit que «tout serait mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ce crime ignoble». «Ce sont des gens pour qui la vie ne pèse rien. Ils seront interpellés, ils seront jugés, et ils seront châtiés à la hauteur du crime qu’ils ont commis», a ajouté le garde des Sceaux.

De son côté, le président de la République, Emmanuel Macron, affirmé que l’attaque de ce matin «est un choc pour nous tous».

L’attaque de ce matin, qui a coûté la vie à des agents de l’administration pénitentiaire, est un choc pour nous tous.





La Nation se tient aux côtés des familles, des blessés et de leurs collègues.





Tout est mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ce crime… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 14, 2024

«La Nation se tient aux côtés des familles, des blessés et de leurs collègues. Tout est mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ce crime afin que justice soit rendue au nom du peuple français. Nous serons intraitables», a écrit le chef de l’Etat sur le réseau social X.

Le député socialiste de l'Eure, Philippe Brun, a également exprimé son soutien aux familles des agents tués.

C’est avec horreur que j'apprends le meurtre de deux agents pénitentiaires et trois autres blessés sur le péage d'#Incarville dans ma circonscription, où je suis actuellement. Soutien aux familles et aux agents endeuillés. pic.twitter.com/Xl7GCEbGeV — Philippe Brun (@p_brun) May 14, 2024

«Stupeur après cette attaque d'une violence effroyable, qui a coûté la vie à deux agents de l'administration pénitentiaire», a écrit Mathilde Panot, présidente du groupe la France insoumise à l'Assemblée nationale.

Stupeur après cette attaque d'une violence effroyable, qui a coûté la vie à deux agents de l'administration pénitentiaire.





Immense soutien aux familles et proches endeuillés.



Aucun agent du service public ne devrait mourir dans l'exercice de ses fonctions.





Ce sont les 110e… https://t.co/ZURdhybXLp — Mathilde Panot (@MathildePanot) May 14, 2024

«Aucun agent du service public ne devrait mourir dans l'exercice de ses fonctions. Ce sont les 110es morts au travail pour 2024», a-t-elle poursuivi.

La tête de liste de Reconquête aux élections européennes, Marion Maréchal, a estimé que «face à un acte aussi barbare, il faut traquer Mohamed Amra et ses complices comme des Kouachi et les arrêter, à tout prix, morts ou vifs».

Face à un acte aussi barbare, il faut traquer Mohamed Amra et ses complices comme des Kouachi et les arrêter, à tout prix, morts ou vifs. #Incarville pic.twitter.com/Er4QqKJFMZ — Marion Maréchal (@MarionMarechal) May 14, 2024

Enfin, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a dénoncé cette «véritable sauvagerie qui s’abat chaque jour sur la France».

C’est avec effroi et une immense tristesse que nous apprenons l’attaque d’un véhicule de l’administration pénitentiaire à #Incarville, et la mort d’agents.





Toutes mes condoléances aux familles.





C’est une véritable sauvagerie qui s’abat chaque jour sur la France. — Jordan Bardella (@J_Bardella) May 14, 2024

«C’est avec effroi et une immense tristesse que nous apprenons l’attaque d’un véhicule de l’administration pénitentiaire à Incarville, et la mort d’agents», a-t-il dit.