Agents pénitentiaires tués dans l'Eure : vers un hommage national ?

Ce mardi 14 mai, un fourgon pénitentiaire transportant un détenu a été attaqué au péage d'Incarville dans l'Eure. Deux agents ont été tués et trois autres ont également été blessés. Le drame a profondément choqué l'opinion, posant la question d'un éventuel hommage de la Nation.

Les premiers mots d'Eric Dupond-Moretti, pour évoquer l'affaire, ce mardi 14 mai, ont été empreints d'une immense tristesse.

«Ce mardi matin, lors d'une extraction judiciaire entre la maison d'arrêt d'Evreux et le tribunal judiciaire de Rouen, un homme s'est évadé, et pour procéder à cette évasion, ses complices n'ont pas hésité à tirer sur les escortes à l'arme lourde. Deux hommes sont morts. L'un d'entre eux laisse une femme et deux enfants (...). L'autre laisse une femme enceinte de cinq mois, des parents et des amis», a expliqué le garde des Sceaux après une cellule de crise organisée au ministère de la Justice.

Visiblement ému, le ministre de la Justice évoquait ainsi l'effroyable tuerie survenue quelques heures plus tôt dans l'Eure, lorsque plusieurs assaillants ont attaqué un fourgon pénitentiaire qui transportait Mohamed Amra, un détenu au profil particulièrement inquiétant.

Dans l'après-midi, Eric Dupond-Moretti s'est à nouveau exprimé pour indiquer notamment que les derniers morts dans l'administration pénitentiaire remontent à 1992. Cette année-là, Francis Caron et Marc Dormont, deux surveillants de prison, avaient été tués par des détenus les 15 août et 11 septembre 1992, le premier à Rouen (Seine-Maritime), le second à la maison centrale de Clairvaux (Aube). Un douloureux souvenir ravivé à l'aune du drame de ce mardi, posant la question d'un possible hommage national aux agents tués dans l'Eure.

une décision qui revient au chef de l'Etat

Suivant les textes, seul le président de la République peut décider d'un hommage national par un décret publié au Journal officiel. Historiquement, cet honneur était réservé aux militaires «morts au service de la France dans l'accomplissement de leur mission», comme le précise le ministère de la Défense, d'où le choix des Invalides pour les cérémonies.

Concernant les agents pénitentiaires tués dans l'Eure, la classe politique a unanimement condamné cette attaque et rendu un hommage appuyé. Un premier hommage officiel a du reste été rendu à l'Assemblée nationale avec une minute de silence observée en milieu d'après-midi.

Depuis 2015, et les attentats de cette année-là, les hommages nationaux s'ouvrent plus facilement aux civils.

Comme l'explique le site justice.gouv.fr, le 16 mars 2023, Eric Dupond-Moretti, a par ailleurs institué deux journées nationales de l’administration pénitentiaire : l’une, dédiée à la reconnaissance de ses missions et de ses métiers, se déroulant le 5 avril, date de la parution du code pénitentiaire et l’autre, le 22 septembre, consacrée à la mémoire et l’hommage de ses personnels blessés ou morts en service. Deux initiatives certes fortes qui n'excluent pas la tenue d'un hommage national tant l'émotion des Français est forte.