Emeutes en Calédonie : «Il faut que le calme revienne et que l'ordre soit rétabli», déclare Franck Riester, ministre délégué, chargé du Commerce extérieur

«Il faut que le calme revienne et que l'ordre soit rétabli», a déclaré ce mardi sur CNEWS Franck Riester, ministre délégué, chargé du Commerce extérieur, après les émeutes en Nouvelle-Calédonie qui ont dévasté Nouméa pendant l'examen, par l'Assemblée nationale à Paris, d'une révision constitutionnelle décriée par les indépendantistes.

Magasins détruits, maisons incendiées, tirs avec des armes de gros calibres… Une violence «assez inouïe», selon les autorités, s'est déchaînée dans la nuit de lundi à mardi en Nouvelle-Calédonie, avant le vote des députés sur une révision constitutionnelle décriée par les indépendantistes. Ce à quoi Franck Riester, ministre délégué, chargé du Commerce extérieur et invité de CNEWS ce mardi, a réagi, appelant au calme et à ce «que l'ordre soit rétabli».

«Il faut que le calme revienne et que l’ordre soit rétabli, et le ministre de l’Intérieur qui est aussi le ministre des Outre-Mer (Gérald Darmanin, ndlr), y travaille. Il faut dire que ces questions sont des questions difficiles et complexes, on le sait bien», a déclaré le ministre.

«C’est pour cela que nous considérons que cette situation s’améliorera par le dialogue et par le respect des procédures démocratiques. On a besoin que chacun puisse voter librement en Nouvelle-Calédonie, c’est pour cela qu’il y a cette réforme constitutionnelle et encore une fois, nous appelons au calme et au dialogue», a-t-il poursuivi.

La crainte d'un enlisement à Nouméa

Au cours d'une séance tendue ce lundi à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin a appelé les députés à adopter sans modification la réforme, qui ouvre le scrutin provincial aux résidents installés depuis au moins dix ans sur l'île. Initialement, un vote solennel devait avoir lieu ce mardi après-midi à l'Assemblée nationale mais a été reporté en raison d'un grand nombre d'amendements déposés notamment par le groupe Insoumis.

Une situation qui fait craindre de nouvelles tensions en Nouvelle-Calédonie, malgré l'instauration d'un couvre-feu pour la nuit de mardi à mercredi, la fermeture des lycées et collèges jusqu'à nouvel ordre, et la fermeture de l'aéroport international.

Prônant l'apaisement lui aussi, le président de la République Emmanuel Macron a promis dimanche dernier de ne pas convoquer le Congrès «dans la foulée» du vote de l'Assemblée, selon son entourage, pour «privilégier le dialogue».

Pour rappel, selon le haut-commissariat, 36 gendarmes ont été blessés et 82 personnes interpellées ces dernières 24h. Le Raid, quatre escadrons de gendarmes mobiles et deux sections de la CRS 8, unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines, ont été mobilisés. Quinze renforts du GIGN devaient être également envoyés à Nouméa.