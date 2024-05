Fonctionnaires : qu'impliquerait la suppression des catégories A, B et C envisagée par le gouvernement ?

Le gouvernement envisage de supprimer les catégories A, B et C de la fonction publique, dans le cadre d’une réforme prévue pour l’automne. Objectif : valoriser les acquis de l’expérience plutôt que les diplômes pour évoluer dans le secteur.

Une réforme à grande échelle. Le gouvernement doit présenter, à l’automne, une réforme de la fonction publique, par l’intermédiaire de son ministre dédié, Stanislas Guerini. L’une des principales mesures devrait être la suppression des catégories A, B et C, qui classent les fonctionnaires selon leur niveau de diplôme et qui définissent leur rémunération. Le gouvernement souhaite ainsi valoriser la formation et l’expérience, et promouvoir une rémunération «au mérite».

Dans le système actuel, le système de catégories constitue un élément structurant des carrières des 5,7 millions d'agents publics. La catégorie C, la moins bien rémunérée, est accessible sans diplôme, avec un CAP, un BEP ou un brevet des collèges, la catégorie B avec un baccalauréat et la catégorie A avec un niveau Bac +2 ou Bac +3 selon les branches de la fonction publique. Mais de nombreux agents sont aujourd'hui trop diplômés par rapport à la catégorie dans laquelle ils exercent.

«C’est un sujet que je mets sur la table», a affirmé le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques sur la chaîne Public Sénat. «Aujourd'hui, les catégories enferment souvent les agents publics, elles créent des plafonds de verre qu'il est très difficile de casser», a-t-il assuré. «Je suis favorable à introduire des outils qui permettent de mieux valoriser la formation, mieux valoriser les acquis de l'expérience pour pouvoir évoluer plus rapidement et facilement», a insisté Stanislas Guerini.

Faciliter les licenciements

Stanislas Guerini a également abordé sa volonté de faciliter les licenciements dans la fonction publique, une proposition qui suscite l'ire des syndicats. «Le respect pour les organisations syndicales, c'est de ne pas avoir de projet caché, c'est de mettre les sujets sur la table. Je préfère qu'on s'engueule un peu au début, qu'on se dise les choses, puis qu'on avance», a-t-il assumé.

«Ce n'est pas l'emploi à vie que je remets en cause. Les règles du statut des fonctionnaires disent que quand on supprime un service, on propose aux agents publics de faire autre chose», a rappelé le ministre. «Il n'y a pas de licenciement économique dans la fonction publique et ça, je propose de le garder», a-t-il ajouté, avant de nuancer en expliquant que «le statut n'a jamais dit qu'on ne pouvait pas licencier un agent qui ne faisait pas son travail».

Rémunération «au mérite»

Autre proposition polémique : l'accroissement de la rémunération au mérite devra se faire selon des critères «définis au plus près du terrain». Le ministre souhaite «laisser la main aux employeurs» afin de ne pas «définir le même indicateur pour toute la fonction publique». Stanislas Guerini a aussi réaffirmé son intention de «créer des plans d'intéressement collectifs pour pouvoir mieux récompenser les collectifs de travail».

Par le passé, le ministre a déjà laissé entendre que la rémunération au mérite pourrait être attribuée selon la qualité d'un service public ou sa capacité à réduire sa consommation d'énergie. Interrogé ce mardi sur les tensions avec les syndicats, il a dit faire «tout ce qui est en son pouvoir pour créer les conditions d'une concertation transparente».

«Il faut avoir le courage de moderniser le statut. Je vois que beaucoup d'agents publics ont envie de travailler différemment, de pouvoir évoluer plus facilement», a-t-il conclu.