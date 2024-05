Hubert Falco : l'ancien maire de Toulon jugé ce mardi et risque 5 ans d'inéligibilité

La cour d’appel d’Aix-en-Provence doit se prononcer ce mardi 14 mai dans l’affaire impliquant l’ancien maire de Toulon, Hubert Falco, sur les faits de recel de détournement de fonds publics. Selon la décision du tribunal, il risquerait jusqu’à cinq ans d’inéligibilité.

A 76 ans, la place de Hubert Falco dans la sphère politique varoise pourrait bien être remise en question. Non pas en raison de son âge, mais bien selon la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui donnera son verdict ce mardi 14 mai, à 14h, quant à l’affaire qui implique l’ancien maire de Toulon, concernant des faits de recel de détournement de fonds publics remontant à plus de 20 ans et qui avaient été évalués à plus de 60.000 euros pour la seule période de 2015 à 2018.

En mars dernier, l’avocate générale avait requis la confirmation des peines prononcées un an plus tôt en première instance par le tribunal correctionnel de Marseille. Entre autres, trois ans de prison avec sursis, accompagnées de cinq ans d’inéligibilité, ainsi qu’à une amende de 55.000 euros. Une décision qui avait été assortie d’une exécution provisoire et qui avait entraîné la perte de ses mandats de maire et de président de Métropole, dont il avait les fonctions depuis plus de 20 ans.

«La politique et le privé se sont mélangés»

Pour rappel, la justice soupçonne Hubert Falco d’avoir profité de ses anciennes fonctions pour déjeuner gratuitement durant plusieurs années à la cafétéria du conseil départemental du Var, mais aussi d’avoir profité de repas à domicile et de frais de pressing. L’affaire avait ensuite été rebaptisée comme étant celle du «frigo de Falco».

Un premier procès avait montré Hubert Falco comme un élu sûr de lui, venant laver son honneur. Mais lors du second procès en mars dernier, celui-ci avait admis «une faute», reconnaissant avoir déjeuné au conseil départemental, mais affirmant également n’avoir jamais pensé qu’il s’agissait d’une infraction pénale.

«Pour cet homme élu depuis 1971, la politique et le privé se sont mélangés», avait tenté d’expliquer son avocat, Me Thierry Fradet. Cependant, aujourd’hui, comme depuis le début des procédures, peu de chances se tournent vers l’accusé. Les trois premières peines ont bien été confirmées, il s’agira donc de décider de la place politique de l’ancien maire de Toulon et de la durée de sa possible inéligibilité.