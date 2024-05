Météo : voici les 26 départements placés en vigilance jaune pour pluie et inondations ce mardi

Avec un temps marqué par le passage d’ouest en est d’une bande pluvieuse notamment sur le quart sud-est, Météo-France a placé 26 départements en vigilance jaune pour pluie et inondations ce mardi 14 mai.

Un temps marqué par la pluie. Quelque 26 départements ont été placés en vigilance jaune pour pluie et inondations raison ce mardi par Météo-France, précisément sur le quart sud-est du pays.

Si une bande pluvieuse doit se former ce mardi au niveau du quart sud-est de la France, cette zone perturbée devrait progresser lentement vers l’est, a assuré l’institut météorologique dans ses prévisions. Le matin, elle s'étendra des Hauts-de-France et du Centre à l'Occitanie avec des précipitations plus marquées au sud. Elle sera précédée d'ondées d'abord faibles à l'est.

Les départements concernés par la vigilance jaune pour pluie et inondations sont les suivants : l’Indre, la Haute-Vienne, la Charente, la Dordogne, la Gironde, le Lot-et-Garonne, les Landes, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, l’Ain, le Rhône, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire, la Lozère, l’Ardèche, le Gard, l’Hérault, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, le Vaucluse, la Drôme et l’Isère.

A noter qu’en parallèle, une autre vigilance jaune a été émise pour risque de crues dans les départements du Calvados, des Pyrénées-Atlantique et la Dordogne.

Orages et températures douces

La zone pluvieuse pivotera du nord de la Seine à la Champagne et la Bourgogne et gagnera tout le quart sud-est jusqu'au pourtour méditerranéen dans l’après-midi. En conséquence de quoi, les précipitations se renforceront et se mêleront d'orages du sud du Massif central au Languedoc-Roussillon, et en particulier sur les Cévennes jusqu'aux plaines languedociennes où l'on attendra des cumuls significatifs.

Le vent de sud à sud-est soufflera entre 50 et localement 70 km/h du Languedoc et de la Provence au sud du Massif central et le Lyonnais. Sur l'extrême nord-est, après une belle matinée, des averses orageuses se déclencheront sur le relief du Jura et des Vosges et finiront par déborder en plaine d'Alsace. Des lignes orageuses parfois marquées traverseront notamment la Nouvelle Aquitaine.

Pour les températures, elles seront comprises entre 10 et 15 °C dans la matinée. En journée, les maximales atteindront encore 22 à 25 °C des Ardennes à la Lorraine, 25 à 28 en plaine d'Alsace. Ailleurs, elles seront en nette baisse avec 15 à 19°C en général, 20 à 22 sur la Provence et la Côte d'Azur.

En soirée et nuit de mardi à mercredi, les pluies les plus marquées se décaleront sur le tiers est avec une activité passagèrement soutenue et orageuse autour de la vallée du Rhône. Une bande très pluvieuse devrait se former de la Normandie au sud de la Garonne. Elle se mêlera d'orages localement forts en première partie de nuit du Limousin à l'Aquitaine avec un risque de grêle et de rafales.