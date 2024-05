Metoo : 100 personnalités appellent dans une pétition à une loi intégrale sur les violences sexuelles

Sept ans après le lancement du mouvement #Metoo 100 personnalités, dont de nombreuses actrices, ont appelé, via une pétition révélée ce mardi dans une tribune, à une loi intégrale contre les violences sexuelles en France.

Plus de 80 propositions sur la table. Quelque 100 personnalités, dont de nombreuses actrices, ont appelé, dans une tribune publiée par Le Monde ce mardi 14 mai, à l’instauration d’une loi intégrale contre les violences sexuelles en France. Les signataires reprochent notamment au gouvernement une réalité plongée dans le déni.

«Nous sommes 100, mais en réalité, nous sommes des centaines de milliers», ont écrit les signataires de ce texte assorti d'une pétition initiée par La Fondation des femmes, #Metoomédia et l'actrice Anna Mouglalis.

«Nos prises de parole #Metoo ont révélé une réalité plongée dans le déni : les violences sexistes et sexuelles sont systémiques, pas exceptionnelles. Pour autant (...) qui nous écoute vraiment ?», ont-ils dénoncé.

Parmi les signataires figurent les actrices Isabelle Adjani, Charlotte Arnould, Emmanuelle Béart, Juliette Binoche, Emma de Caunes, Judith Godrèche, Isild Le Besco, Muriel Robin, les autrices Leïla Slimani, Christine Angot, Vanessa Springora ou encore le comédien Philippe Torreton.

«C’est l’impunité qui grandit»

«Depuis sept ans, nous parlons pour nous et pour toutes les femmes, hommes et enfants qui ne peuvent pas le faire», ont-ils déclaré. «Nous ne sommes pas des chiffres : femmes et hommes de tous milieux professionnels, nous nous rassemblons pour demander une loi intégrale contre les violences sexuelles et sexistes, ambitieuse et dotée de moyens. Car malgré le courage des victimes, c’est l’impunité qui grandit».

Les signataires ont notamment jugé qu’il était «inacceptable» que le classement sans suite des plaintes pour violences sexuelles «ait atteint le taux délirant de 94% en 2022» et ont prévenu qu’ils n’acceptaient plus «les effets d’annonce sans suite».

Dans ce contexte, ils estiment que l’ajout «du seul mot consentement dans la loi ne permettra pas de rattraper le retard abyssal de la France en la matière», faisant référence à l'engagement pris en mars par le président de la République Emmanuel Macron.

Ils demandent ainsi «une loi intégrale qui permettra de clarifier, entre autres, la définition du viol et du consentement, introduire celle de l’inceste, de juger les violeurs en série pour tous les viols connus, d’élargir les ordonnances de protection aux victimes de viols, de faciliter la collecte de preuves, de créer des brigades spécialisées, d’interdire les enquêtes sur le passé sexuel des victimes».

Cette loi doit également permettre «un accès immédiat et gratuit à des soins en psychotraumatologie, de donner enfin les moyens financiers à cette politique publique et aux associations qui la mettent en place», ont-ils poursuivi.

«À l'heure actuelle, il n'y pas cette volonté politique»

Cette publication intervient sept ans après l’avènement du mouvement #Metoo et quelques mois après les révélations sur des violences sexuelles commises dans le milieu du cinéma, avec les témoignages notamment de Judith Godrèche ou d'Isild Le Besco.

#MeToo persiste et signe ! Pour qu’enfin les victimes obtiennent justice, nous exigeons la fin de l’impunité.



Pour une loi intégrale contre les violences sexuelles, #MaintenantOnAgit !



Signez la pétition : https://t.co/St7hg51RrD pic.twitter.com/w7cdvFyPUw — Fondation des Femmes (@Fondationfemmes) May 14, 2024

«Depuis 2017, il ne s'est en réalité pas passé grand-chose dans la lutte contre les violences sexuelles», a estimé Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes. «L'augmentation des plaintes a vu en parallèle une augmentation des classements sans suite, #Metoo est en train d'être envoyé à la poubelle».

«Si on ne résout pas le problème de moyens pour les enquêtes, pour les tribunaux, l'intégration de la notion de consentement dans la définition du viol ne changera rien, il faut la volonté politique de vraiment résoudre le problème de l’impunité», a-t-elle ajouté. «Or à l'heure actuelle, il n'y pas cette volonté politique».