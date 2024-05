Nouvelle-Calédonie : ce que l'on sait de la nuit d'émeutes

La situation a été très tendue la nuit dernière à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, avec des salves de tirs visant les gendarmes et des incendies volontaires. Voici ce que l'on sait de la crise profonde qui traverse l'archipel français.

Des violences sur fond politique. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a fait le bilan ce mardi matin de la nuit dernière à Nouméa. «Des tirs tendus avec des armes de gros calibre, des carabines de grande chasse ont visé les gendarmes», a-t-il indiqué.

De nombreuses maisons ont également été incendiées dans la capitale, ainsi que sur la commune de Mont-Dore, située à quelques kilomètres de Nouméa.

Pour rappel, un texte de loi est actuellement débattu à l'Assemblée nationale portant sur une révision constitutionnelle sensible visant l'élargissement du corps électoral propre au scrutin provincial. Les tensions ont ainsi été ravivées entre les indépendantistes et les royalistes à Nouméa.

«Toute cause mérite d'être défendue politiquement, mais elle ne mérite pas de l'être en engageant des actions mortelles contre les gendarmes, contre les habitants, sur l'agglomération de Nouméa», a réagi le haut-commissaire, Louis Le Franc.

Des habitants exfiltrés de leurs habitations

Il a annoncé ce matin que 11 policiers et 35 gendarmes ont été blessés, essentiellement par tirs de cailloux et projectiles. Concernant les incendies volontaires, au moins 50 commerces et entreprises ont brûlé, ainsi que 200 véhicules.

Des habitants de l'archipel ont également été exfiltrés par les forces de l'ordre avant que leurs habitations ne soient incendiées par ces groupes de jeunes âgés de 15 à 25 ans, qui n'ont pas suivi les appels au calme des chefs de file indépendantistes.

Un nouvel appel au calme a été envoyé par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, tandis que des renforts du GIGN et des forces mobiles sont attendus sur place pour épauler la police et la gendarmerie.