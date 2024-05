Nouvelle-Calédonie : les terribles images des émeutes qui secouent l'archipel

Pour une deuxième nuit consécutive, la Nouvelle-Calédonie a été en proie à de violentes émeutes. Elles font suite à un vote imminent de l'Assemblée Nationale visant à réformer le corps électoral de l'île. Voitures et maisons brûlées, rixes contre les forces de l'ordre et pillages, tour d'horizon d'une situation «terrifiante» en images.

C'est le retour d'une histoire ancienne. En 1998, l'accord de Nouméa avait débouché sur une situation électorale unique en France : un corps électoral restreint. Cela fait suite à de nombreuses années de négociations entre les autochtones de Nouvelle-Calédonie, appelés «Kanaks» et les nouveaux arrivants, toujours plus nombreux sur la grande terre. Cet accord avait alors réussi à atténuer le poids électoral de ces populations immigrées de Métropole et permis une stabilité.

La fin d'un système unique en son genre ?

En janvier dernier, une nouvelle direction a semblé être prise, puisque le député de Nouvelle-Calédonie, Nicolas Metzdorf, a annoncé travailler sur un texte visant à élargir l'électorat néo-calédonien. Une annonce qui n'a déjà pas manqué de faire réagir en Nouvelle-Calédonie : les manifestations se sont multipliées, notamment appuyées par l'extrême gauche locale.

#Nouméa, triste bilan après une nuit d’émeutes.



11 policiers et 35 gendarmes blessés.



Des tirs à l’arme lourde.



50 commerces et



200 véhicules incendiés, pillages.



Des délinquants de 18 à 25 ans essayent de semer le chaos en #NouvelleCalédonie



Envoie du RAID, GIGN et forces… pic.twitter.com/6eL51AplUS — Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) May 14, 2024

Le 12 mai dernier, Emmanuel Macron a proposé de relancer le dialogue, toujours dans le sens d'une réforme. Il a notamment invité toutes les parties calédoniennes à Paris. Le dossier était bouillant, il s'est alors embrasé.

© Reuters



«Une guerre civile»

La Nouvelle-Calédonie s'est plongée dans un chaos depuis cette nuit du dimanche 12 mai au lundi 13 mai, où les Kanaks (souvent ornés de drapeaux indépendantistes) ont fait connaître leur mécontentement face à l'avancée de ce projet de loi. Le chef-lieu, Nouméa, et quelques unes des villes environnantes du sud de l'île (particulièrement Magenta et Mont-Dore), ont été le théâtre de violentes émeutes. Ces deux dernières nuits, on dénombre 200 feux, 50 magasins pillés et plus de 200 voitures calcinées mais également 11 policiers et 35 gendarmes blessés. Certains habitants parlent de la situation comme d' «une guerre civile».

© Reuters

Face à la tournure des événements, le sujet calédonien a été mis au centre des échanges parlementaires ce mardi. Gabriel Attal a notamment appelé au calme, rappelant que «la violence ne résoud rien, ne mène à rien.»

Il n'a pas manqué d'être repris par certains de ses opposants politiques. Mathide Panot, députée de la France Insoumise, rappelle par exemple que «Les violences actuelles nous ramènent 40 ans en arrière. Dans une situation coloniale, la répression mène toujours à plus de répression. Rien n’était imprévisible, mais le pire peut encore être évité.» Une dernière phrase qui fera sans doute l'unanimité.