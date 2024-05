Paris : des «mains rouges» taguées sur le Mémorial de la Shoah

Des «mains rouges», symbole utilisé par les militants pro-palestiniens qui suscite une vive polémique chez les défenseurs de la cause israélienne, ont été taguées dans la nuit de lundi à mardi sur le Mémorial de la Shoah à Paris (4e).

Le Mur des Justes, situé dans l'allée qui jouxte le Mémorial de la Shoah, un édifice qui porte les noms de plus de 3.900 personnes qui ont aidé au sauvetage des juifs lors de la Seconde Guerre mondiale, a été vandalisé dans la nuit de lundi à mardi, jour de l'anniversaire de la rafle du billet vert, a indiqué la maire de Paris Anne Hidalgo. Aucun élément ne permet, à ce stade, d’identifier les auteurs des faits.

Le maire de Paris Centre, Ariel Weil, a indiqué qu'il comptait déposer une plainte et que «de bons enregistrements de caméras» de surveillance pourraient être exploités afin d'identifier les auteurs de ces dégradations.

«Le jour même de l’anniversaire de cet événement qui préfigure la rafle du Vel’d’Hiv où de nombreux enfants seront arrêtés avant d’être exterminés, les murs du Marais devant crèches et écoles, ont été souillés, jusqu’au Mur des Justes, qui ont sauvé des juifs au péril de leur vie», a-t-il également dénoncé.

Des réactions indignées

«Aucun tag, aucun symbole antisémite n'est tolérable mais certains font plus de mal que d'autres : hier soir, des mains rouge-sang, ont été peintes sur le Mur des Justes au Mémorial de la Shoah», a réagi Yonathan Arfi président du CRIF. «Quels que soient les auteurs, cette dégradation, symbole des mains ensanglantées des terroristes qui ont lynché 2 soldats israéliens en octobre 2000, résonne comme un cri de ralliement haineux contre les Juifs», a-t-il ajouté.

«Insupportable dégradation du Mur des Justes du mémorial de la Shoah à Paris. Soutien à nos compatriotes de confession juive, victime d’une inquiétante montée de haine. La lumière doit être faite sur cet acte antisémite», a pour sa part dénoncé le président des Républicains, Eric Ciotti.

Anne Hidalgo saisit la justice

De son côté, Anne Hidalgo a «condamné avec la plus grande fermeté» ces actes «inqualifiables» et demandé la réalisation d'un constat de police avant d'ordonner le nettoyage de l'édifice. Les agents de la propreté et de l'eau de la ville de Paris étaient en cours d'intervention en fin de matinée.

La maire de Paris a également saisi la procureure de la République de Paris «au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale», pour procéder au signalement de propos qu'elle estime «potentiellement constitutifs du délit d'injure publique à caractère antisémite».

Si ces symboles ont récemment été utilisés lors de plusieurs manifestations, notamment devant des universités parisiennes, pour dénoncer la situation à Gaza et le conflit au Proche-Orient, aucun élément ne permet, à ce stade, de relier ces dégradations aux manifestants propalestiniens. Des étoiles de David avaient par exemple été taguées sur des murs à Paris et en banlieue en novembre 2023, sur commande des services de sécurité russes.