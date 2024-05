Paris : les élèves privés de cantine la semaine prochaine en raison d'une grève des animateurs périscolaires ?

À l'initiative de l'intersyndicale SUPAP-FSU et CFDT, les personnels d'animation et les Asem (agents des écoles maternelles) sont invités à faire grève dès mardi prochain, ce qui pourrait engendrer la fermeture des cantines des écoles parisiennes.

Comment faire sans ces personnels ? Six mois après une mobilisation similaire, les animateurs de la Ville de Paris seront en grève la semaine prochaine, à compter du mardi 21 mai. Dans la capitale, ces personnes assurent les services d'interclasse soit entre 11h30 et 13h30, et ont pour principale mission de surveiller les petits au réfectoire.

L’intersyndicale SUPAP-FSU et CFDT, à l'initiative du mouvement, reproche à la mairie, en premier lieu à Patrick Bloche, adjoint d'Anne Hidalgo en charge de l’éducation et de la petite enfance, de ne pas avoir respecté ses engagements sur plusieurs points tels que la «contractualisation des milliers de vacataires» et l'augmentation des «rémunérations et l'absence de perspectives d'évolutions», indique-t-elle dans un communiqué.

Concernant la contractualisation de ces professionnels de l'animation, le site de la Ville précise qu'il est possible de devenir animateur fonctionnaire après l'obtention d'un diplôme, en l’occurrence le (concours «Adjoint d’animation et d’action sportive - AAAS»), avant d'être titularisé, à l'issue d'une période d'essai.

Concernant les autres revendications, les animateurs périscolaires réclament aussi des renforcements des effectifs afin de pallier les absences, le déploiement d'un «personnel dédié et formé pour l'hygiène corporelle des enfants en maternelle», ainsi que la création de postes d'éducateurs spécialisés dans la prise en charge des enfants aux besoins éducatifs particuliers.

Les agents périscolaires prévoient notamment de se rendre sur le parvis de l'Hôtel de Ville le jeudi 23 mai à 14h, tandis qu'au même moment, les élus parisiens officieront lors du prochain Conseil de Paris (du 21 au 24 mai).

Ce mouvement de grève intervient tandis que les éboueurs du service public manifestent eux aussi dès ce mardi à Paris, pour dénoncer des salaires insuffisants et exiger une prime pour leur implication durant la période des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.