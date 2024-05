Pluie et inondation : voici les 15 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Pour ce mercredi 15 mai, quinze départements sont placés en vigilance jaune par Météo-France pour des risques de pluie et d'inondation.

Quinze départements sont placés en vigilance jaune pluie et inondation ce mercredi 15 mai, a indiqué Météo-France.

Pour cause, le temps sera marqué par «le passage d’ouest en est d’une bande pluvieuse notamment sur le quart sud-est», selon le service officiel de météorologie.

© Météo-France

Parmi ces départements figurent l’Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, l’Ain, l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, les Hautes-Alpes, le Vaucluse, Bouches-du-Rhône, les Alpes-de-Haute-Provence, et le Var

Selon Météo-France, les pluies ayant traversé le pays pendant la journée de ce mardi 14 mai, se cantonneront en matinée aux régions allant des frontières belges vers la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté et les Alpes.

Dans le reste du pays, le temps alternera entre des éclaircies «plutôt des côtes normandes vers l'Île de France et le Centre-Val de Loire ainsi que vers le Languedoc», et des averses «sur la plupart des régions, orageuses vers le delta du Rhône, le littoral varois et la Corse».

Dans l’après-midi, le temps sera plus sec, laissant place à de belles éclaircies des côtes normandes vers l'Île de France et la Bourgogne, mais restera toutefois instable dans le reste du pays : «Les averses sont légions, orageuses sur le Massif central, la région PACA et le Grand-Est».

En fin d’après-midi et dans la soirée, Météo-France note une nette amélioration et une raréfaction des orages.