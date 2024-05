Roman Polanski : le cinéaste fixé sur son sort ce mardi dans l'affaire Charlotte Lewis

Ce mardi 14 mai, Roman Polanski, doit comparaître devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris afin d’être jugé. Le cinéaste franco-polonais est accusé par l’actrice Charlotte Lewis de l’avoir traitée de menteuse alors qu’elle l’accuse de viol.

Le cinéaste franco-polonais, Roman Polanski, doit être fixé sur son sort ce mardi 14 mai dans le procès l’opposant à l’actrice britannique Charlotte Lewis. Le cinéaste est en effet poursuivi en diffamation après avoir traité la comédienne de «menteuse» alors que celle-ci l’accuse de viol.

De ce fait, la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris rendra sa décision à 13h30, annonce l'AFP. Dans cette affaire, les juges ne devront pas se prononcer sur les accusations de viol visant le cinéaste de 90 ans. Le but de ce procès est de savoir si Roman Polanski a fait, ou non, un usage abusif de sa liberté d’expression.

Les faits remontent à décembre 2019. À l’époque, dans un entretien accordé à Paris Match, Roman Polanski était revenu sur les accusations d’agression sexuelle et de viols portées contre lui par plusieurs femmes, dont l’actrice britannique Charlotte Lewis.

Il avait alors estimé que «la première qualité d'un bon menteur, c'est une excellente mémoire. On mentionne toujours Charlotte Lewis dans la liste de mes accusatrices sans jamais relever ses contradictions», qualifiant les accusations de l’actrice d’«odieux mensonge».

Un autre procès pour viol attendu en Californie en 2025

Lors du procès, qui s’est ouvert mardi 5 mars dernier, Charlotte Lewis avait affirmé que la «campagne de dénigrement» menée par Roman Polanski après ses révélations «a failli détruire sa vie».

«J'aurais préféré ne rien dire. Aujourd'hui, si une femme vient me dire qu'elle a été violée et me demande si elle doit le révéler, je lui dirai : non. Tire un trait sur tout ça, continue ta vie», avait-elle dit.

À noter que les affaires judiciaires se succèdent pour Roman Polanski. Hormis le jugement du jour à Paris, le cinéaste franco-polonais de 90 ans est appelé à comparaître en 2025 en Californie. Il est poursuivi pour viol sur une adolescente survenu en 1973.

Selon ses avocats, ce sont des accusations que le gagnant de la Palme d’Or à Cannes pour son film «Le pianiste» en 2002 conteste «avec la plus grande fermeté».