Agents pénitentiaires tués dans l'Eure : «Pour la première fois, les moyens des narcotrafiquants ont été utilisés contre la force publique», alerte Thibault de Montbrial

«Pour la première fois, les moyens des narcotrafiquants ont été utilisés contre la force publique», a alerté Thibault de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, face à Laurence Ferrari, dans La Grande Interview sur CNEWS ce mercredi.

«C'est une bascule», assure l'avocat Thibault de Montbrial, invité ce mercredi 15 mai de La Grande interview CNEWS-Europe1. Après le meurtre de deux agents pénitentiaires au péage d'Incarville, (Eure) pour libérer Mohamed Amra, le traque se poursuit du côté de l'État pour retrouver le détenu et ses complices.

Pour le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure (CRSI), cette «bascule n'a rien d'inattendu» et estime «que c'est la suite logique de la trajectoire de sud-américanisation que suit notre pays». Thibault de Montbrial justifie ensuite cette théorie. «Pour la première fois, les moyens utilisés par les narcotrafiquants de haut de spectre - les mafias, avec l'utilisation d'armes de guerre et un massacre à bout portant - ont été utilisés non pas contre des clans rivaux, mais contre la force publique».

Selon l'avocat, les agents «n'avaient aucune chance» car «ils ont été abattus par un commando qui avait planifié son attaque». Dès lors, Thibault de Montbrial s'interroge sur la manière dont ils ont obtenu ces renseignements».

«Et cela pousse vers une autre réflexion : aujourd'hui, les mafias de narcotrafiquants sont devenues tellement puissantes qu'elles n'ont plus de difficulté à corrompre des agents de l'État et souvent des gens qui n'ont pas des postes très importants. Cette affaire en est l'illustration», a-t-il détaillé sur le plateau de Laurence Ferrari.

Le président du think tank CRSI a également renvoyé à la mise en garde de la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau, qui dans une interview au Monde, «avait déjà tiré la sonnette d'alarme». «Elle disait que dans les mafias de narcotrafiquants, il y avait des évolutions en termes sociaux et de désorganisation de l'État, en l'occurrence, la violence et la corruption», a-t-il rappelé. Avant de l'assurer : «Nous y sommes».