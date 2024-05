Bac 2024 : comment faire face aux aléas du jour J ?

À partir du mardi 18 juin et jusqu’au vendredi 5 juillet, plusieurs centaines de milliers de lycéens vont passer les épreuves du baccalauréat. Pour éviter le moindre contre-temps, Studyrama partage ses conseils pour faire face aux aléas du jour J.

Le moment du bac est un moment de stress. En plus d’apprendre ses fiches, il y a des éléments qui ne doivent surtout pas être oubliés le jour de l’épreuve, comme le souligne Studyrama. Premier impératif, le candidat est censé avoir ses documents (identitiés et convocations) à chacune des épreuves et si ce n’est pas le cas, il ne peut pas, théoriquement, entrer en salle d’examen.

Mais au cas où il parvient à prouver sa bonne foi et qu’il promet de ramener les documents le lendemain, cela peut suffire, mais cela dépend bien évidemment de l’appréciation des surveillants et du chef d’établissement.

En cas de perte ou de vol de la pièce d’identité, le ministère de l’Education nationale précise qu’il faut fournir un récépissé de déclaration de perte ou de vol qui est fourni par un service de police ou de gendarmerie. S’il s’agit d’un simple oubli, le candidat peut donner une autre pièce justificative de son identité et cette dernière sera vérifiée par la suite.

Avoir une raison valable pour un retard

Techniquement, vous ne pouvez pas arriver en retard à un examen, mais si c’est tout de même le cas, vous pouvez effectuer l’épreuve si la raison de votre retard est extérieure à votre volonté. En 2014, les grèves de la SNCF et le ministère ont fini par assouplir ses règles concernant les retards. Mais attention, ce retard ne doit pas excéder une heure après le début de l’épreuve.

Pour des raisons plus graves, tel qu'un décès, il vous sera permis de passer l’examen en septembre lors de la session de remplacement. Lors du passage de cet examen, à l’inverse des rattrapages, votre note peut vous permettre d’obtenir une mention. Ce qui est sûr, c’est qu’aucun délai ne vous sera alloué en plus.

«Minimiser la casse»

Dans l’optique où vous loupez votre examen parce que vous n’étiez pas dans votre assiette, il ne faut pas baisser les bras. «Ne partez pas perdant, tout n’est pas joué. Essayez de minimiser la casse et faites le plus gros du travail afin d’obtenir le plus de points. Un 8 est plus facilement rattrapable qu’un zéro. Une fois l’épreuve terminée, concentrez-vous sur les matières à venir. Il ne vous reste plus qu’à carburer dans les autres matières», conseille Studyrama.

Pour ce qui est des envies pressantes, vous avez le droit d’aller aux toilettes, mais il faudra attendre une heure après le début de l’épreuve. Ce délai passé, les lycéens pourront sortir, au fur et à mesure, et accompagnés d’un surveillant. Le mieux serait donc de faire ses besoins avant les épreuves.

La veille du bac, soyez prévoyants en apportant des stylos de rechange, car il ne vous sera pas autorisé d’en demander à votre voisin pendant l’examen. Si possible, prendre un en-cas pour éviter les moments de fatigue. Il est préférable d’éviter les aliments trop gras qui peuvent vous donner des aigreurs d’estomac.