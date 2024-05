Elections européennes 2024 : en tête des listes à gauche, Raphaël Glucksmann présente son programme ce mercredi

A l’occasion d’une conférence de presse dans le cadre des élections européennes, Raphaël Glucksmann, tête de liste pour le Parti socialiste et Place publique, doit présenter son programme de campagne ce mercredi 15 mai.

La campagne des européennes suit son cours. Alors que plusieurs candidats ont déjà dévoilé leurs propositions ces derniers jours, c’est au tour de Raphaël Glucksmann de détailler son programme ce mercredi 15 mai.

La tête de liste du Parti socialiste et de Place publique a longtemps été accusé, notamment par les membres de La France insoumise, d’être «déconnecté» des problématiques que vivent les Français et de «négliger les questions sociales».

«ll représente le retour du hollandisme», considérait même Manon Aubry, tête de liste LFI, ce lundi sur CNEWS.

Après un début de campagne très axé sur la défense européenne et de l’Ukraine, puis une séquence sur l’écologie, Raphaël Glucksmann a récemment renforcé son discours et ses déplacements dans les usines et dans les territoires où il est «perçu comme trop Parisien», selon ses mots.

Une épine dans le pied dans la majorité

Si Raphaël Glucksmann est décrié par ses adversaires, cela ne semble pas influencer les sondages. En effet, le député européen sortant, candidat à sa réélection, continue de grimper et même de grapiller des points sur la majorité, représentée par Valérie Hayer.

Selon le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS, publié le 10 mai dernier, il obtiendrait même jusqu’à 14% des voix, se rapprochant de Valérie Hayer, à 16%.

L'attaque de la tête de liste de la majorité, qui avait indiqué que Raphaël Gluckmann votait «comme elle au Parlement européen», semble lui avoir porté préjudice.

Actuellement en troisième position, Raphaël Glucksmann parvient davantage à capitaliser chez les électeurs qui ont entre 50 et 64 ans (15%) et chez les 65 ans et plus (20%). Du côté des 18-24 ans, le fossé se creuse entre lui (7%) et la liste de La France insoumise de Manon Aubry (22%).

Si la dynamique des sondages devait se confirmer, Raphaël Glucksmann décuplerait son score par rapport aux élections européennes de 2019, scrutin au cours duquel il avait obtenu 6,19% des voix.