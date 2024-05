Émeutes en Nouvelle-Calédonie : voici les mesures mises en place par le gouvernement pour répondre à la violence

En réponse à la vague de brutalité physique et matérielle en Nouvelle-Calédonie, Gabriel Attal a annoncé ce mercredi l’arrivée d’un dispositif pour «sécuriser» l’île.

«La situation en Nouvelle-Calédonie est grave», a déclaré ce mercredi Gabriel Attal. Le Premier ministre s’est en effet exprimé dans le cadre d’une cellule interministérielle de crise après l’aggravation des heurts observés depuis plusieurs jours sur l’archipel.

Au moins trois personnes sont mortes ainsi qu’un gendarme mobile selon un bilan de l’Élysée. «Ce n’est pas acceptable. Ce n’est pas admissible. Rien ne pourra jamais le justifier. Jamais», s'est indigné Gabriel Attal.

En réponse à cette situation dramatique, le gouvernement a donc «pris les mesures qui s’imposaient» pour un «retour à l’ordre, au calme.»

C’est pourquoi «quatre escadrons de gendarmerie mobile, des renforts du RAID et du GIGN ont été envoyés sur place». Des militaires ont également été déployés pour sécuriser le port et l’aéroport de Nouvelle-Calédonie.

Interdiction de TikTok

Le haut-commissaire sur le territoire, Louis Le Franc, a de son côté instauré un couvre-feu et interdit TikTok.

Ces dispositions interviennent alors qu’Emmanuel Macron a mis en place un état d’urgence ayant débuté à 20h, heure de Paris pour une durée de 12 jours.

Cette mesure «va permettre le déploiement de moyens nouveaux, à la hauteur de la situation. Il sera déterminant pour le retour au calme», a précisé Gabriel Attal.

«Nous n’économisons aucun moyen, aucun effort pour permettre le retour au calme», a insisté l’homme politique qui a également apporté son soutien et celui du gouvernement «aux forces de l’ordre et aux militaires des Armées déployés, dont le courage et le sang-froid est exceptionnel».