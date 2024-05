Nouvelle-Calédonie : la révision constitutionnelle adoptée dans la nuit par les députés

Le projet de révision constitutionnelle concernant la Nouvelle-Calédonie a finalement été adopté à l'Assemblée nationale dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 mai.

Feu vert. La réforme constitutionnelle visant à élargir le corps électoral pour les élections en Nouvelle-Calédonie a été adoptée tôt ce matin par l'Assemblée nationale, malgré les violences et les tensions qui secouent l'archipel depuis plusieurs jours. Le projet de loi, déjà adopté au Sénat, a reçu 351 voix pour et 153 contre, les députés de gauche s'opposant à son adoption.

Au cœur de la réforme, figure l'élargissement du corps électoral propre au scrutin provincial de Nouvelle-Calédonie à tous les citoyens résidant sur place depuis dix ans. Cette disposition est vivement contestée par les indépendantistes qui craignent une perte de poids électoral des Kanak, le peuple autochtone de l'archipel. Ils accusent le gouvernement français de vouloir «minoriser encore plus le peuple autochtone kanak» et de «faire du forcing» pour faire passer la réforme.

emmanuel MACRON APPELLE AU CALME

L'adoption de la réforme constitutionnelle a déclenché une vague de violences en Nouvelle-Calédonie. Une personne est morte cette nuit. Par ailleurs, plusieurs infrastructures publiques de la capitale, Nouméa, ont été incendiées, des voitures ont été vandalisées et des barrages routiers ont été érigés.

Dans un courrier adressé aux parlementaires calédoniens, le président de la République, Emmanuel Macron, a dénoncé les violences «indignes» et a appelé au «calme» dans l'archipel. Il a également promis de ne pas convoquer le Congrès, où la réforme doit être adoptée définitivement «dans la foulée» du vote de l'Assemblée nationale.

Il a donné aux parties locales une dernière chance de trouver un terrain d'entente dans les prochains jours. Si aucun accord n'est trouvé, le Congrès sera convoqué «avant la fin juin» pour adopter la réforme.

«NOUS SOMMES EN GUERRE CIVILE»

Les violences et le couvre-feu ont également entraîné des pénuries alimentaires à Nouméa. Les commerces n'ont pas pu être approvisionnés et de longues files d'attente se sont formées devant les magasins. Certains étaient pris d'assaut, d'autres étaient quasiment vides, n'ayant plus de pain ni de riz à vendre.

Dans un courrier adressé au chef de l'Etat, la principale figure du camp non-indépendantiste, l'ex-secrétaire d'Etat Sonia Backès, a demandé de son côté au chef de l'Etat de déclarer l'état d'urgence. «Nous sommes en état de guerre civile», a-t-elle déploré.

Le Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie a fait état de plus de 130 interpellations depuis le début des violences, les plus graves depuis celles, meurtrières, des années 1980.