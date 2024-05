Pluie et inondation : les averses persistent sur une partie du territoire

Pour ce jeudi 16 mai, la pluie continue de dominer une partie du territoire, a prévenu Météo-France.

D'un point de vue météorologique, les jours se succèdent et se ressemblent. Après un mercredi pluvieux sur une large partie du territoire hexagonal, le temps restera humide jeudi, a expliqué Météo France.

«Dès le matin des averses circulent sur les régions atlantiques, le Jura et les Alpes. Elles s'intensifient l'après-midi de la Bretagne et Pays de la Loire à la Gironde en prenant un caractère orageux localement.»

En raison d'une dépression près de la pointe sud-ouest de l'Angleterre, au centre de l'escargot nuageux distinguable sur cette photo, la plupart de la France se trouve encore sous les nuages et la pluie... Plus à l'est, c'est presque l'été en Allemagne.





14/05/24 à 12h28 UTC pic.twitter.com/lJH3a76woM

