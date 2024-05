Emeutes en Nouvelle-Calédonie : comment TikTok a-t-il pu être «débranché» aussi vite ?

Le Premier ministre Gabriel Attal a imposé, mercredi, une mesure inédite en bloquant l'utilisation de l'application mobile TikTok après la mise en place de l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie.

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Le Premier ministre, Gabriel Attal, a annoncé mercredi 15 mai l’interdiction du réseau social TikTok en Nouvelle-Calédonie.

La raison ? Endiguer les émeutes qui secouent l’archipel depuis l'adoption, lundi, d'un projet de révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale et auquel les indépendantistes s'opposent.

La journée qui s’achève en Nouvelle-Calédonie a été de nouveau marquée par la violence.





J’ai présidé ce matin une nouvelle cellule de crise.





L’envoi de renforts importants, par la mise en place d’un pont aérien, permettra le retour de l’ordre et de garantir… pic.twitter.com/KMoYhAk6jR — Gabriel Attal (@GabrielAttal) May 16, 2024

Le Premier ministre, qui a appelé à un «retour au calme» dans les plus brefs délais, n'a pas justifié l'interdiction d'utilisation de TikTok. L'application serait la cible d'appels à la violence en laissant circuler des messages de haine. Cette décision a été rendue possible par la mise en place de l'état d'urgence mercredi (depuis 20h, heure de Paris et 5h à Nouméa).

Grâce à ce dispositif, l'Etat peut prendre des mesures exceptionnelles et limiter certaines libertés publiques. Ce dispositif temporaire permet à l’Etat de prendre des mesures exceptionnelles, certaines restreignant les libertés pour faire face à une situation d’une gravité particulière.

Une première dans l'Union européenne

«L’activation de l’état d’urgence nous permet de disposer de nouveaux leviers pour contrer les émeutiers, a précisé Gabriel Attal sur le réseau social X, jeudi matin. Une cellule de crise dédiée en particulier aux questions logistiques a été déclenchée ce matin. Tout, je dis bien tout, est mis en œuvre pour que les Calédoniens retrouvent l’ordre et le calme auxquels ils ont droit. C’est un préalable à la poursuite du dialogue que j’appelle de mes vœux.»

Ainsi, pour bloquer l'accès au réseau social TikTok, le gouvernement a modifié le système d'aiguillage qui renvoie l'internaute vers le serveur. Le gouvernement, de concert avec les opérateurs, a pu rendre le registre TikTok.com désuet en rendant l'adresse temporairement incorrecte.

Il s'agit d'une première en France, et plus largement dans l'Union européenne. En 2023, le Président de la République Emmanuel Macron avait émis la possibilité de «couper les réseaux sociaux» si les émeutes perduraient. Le gouvernement avait également incriminé la fonctionnalité «map» de Snapchat, qui permettait aux émeutiers de se retrouver plus aisément.

La mesure, décriée par les indépendantistes calédoniens, les militants des droits humains qui y voient une mesure liberticide, a aussi fait des sceptiques, à commencer par le député de la majorité Eric Bothorel (Renaissance). Cette décision pourrait être «[contre-productive] en contribuant à alimenter le narratif de ceux qui cherchent à nous nuire en désignant l’Etat français comme liberticide».