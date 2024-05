Explosion des «Tanguy» : le nombre de jeunes adultes vivant encore chez leurs parents atteint des records en France, selon une étude

La Fondation Abbé Pierre a annoncé ce jeudi 16 mai une hausse remarquable du nombre de jeunes adultes vivant encore chez leurs parents ces dernières années, atteignant un niveau record de près de cinq millions.

On les appelle les «Tanguy», ces jeunes adultes qui ont du mal à quitter le nid familial. Cette situation, popularisée par la comédie d'Étienne Chatiliez, est devenue un véritable phénomène social. Comparé à 2013, le nombre de «Tanguy» a bondi de 250.000 personnes, pour atteindre 4,92 millions d'individus, selon une étude publiée ce jeudi par la Fondation Abbé Pierre.

La crise du logement, un GOUFFRE pour les jeunes générations

Cette augmentation est en partie due à l'entrée progressive dans l'âge adulte des enfants nés lors du «baby-boom de l'an 2000». Mais au-delà de ce facteur démographique, elle met en lumière la persistance d'un problème majeur : le manque de logements accessibles aux jeunes.

Parmi ces «Tanguy» du XXIe siècle, 1,26 million ont plus de 25 ans, un âge où l'autonomie résidentielle est généralement souhaitée. On compte aussi 1,3 million de personnes en emploi qui vivent encore chez leurs parents, faute de revenus suffisants pour assumer un loyer ou face à des prix immobiliers exorbitants.

Un écart significatif entre hommes et femmes

L'analyse a révélé également un «gender gap» important : les hommes sont plus nombreux à vivre chez leurs parents que les femmes (2,8 millions contre 2,1 millions). Cet écart s'est creusé depuis 2013, avec une hausse du nombre d'hommes hébergés deux fois plus importante que celle des femmes. A 30 ans, 3% des femmes vivent encore chez leurs parents contre 13% des hommes.

Face à l'ampleur de la crise du logement des jeunes, la Fondation Abbé Pierre appelle à des politiques publiques plus volontaristes. L'association préconise notamment le développement de logements locatifs sociaux et intermédiaires accessibles aux jeunes précaires, ainsi que l'accompagnement et le soutien des jeunes en difficulté d'accès au logement.

Au-delà des «Tanguy», l'étude met en évidence une hausse de 80.000 personnes hébergées chez des tiers (amis, famille élargie, etc.) par rapport à 2013. Cette augmentation témoigne de la précarisation croissante des parcours résidentiels et de la nécessité de solutions d'hébergement d'urgence plus nombreuses et mieux adaptées.