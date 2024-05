«Hub des armées» : quelle est cette future base aéroportuaire XXL qui verra passer 100.000 soldats chaque année à Istres ?

Le ministre des Armées Sébastien Lecornu se rend ce jeudi sur la base aérienne de Istres (Bouches-du-Rhône) pour inaugurer l’aérogare du «Hub des armées», capable d’accueillir 100.000 soldats chaque année.

Le «Roissy des armées» prêt à sortir officiellement de terre. Ce jeudi 16 mai, Sébastien Lecornu est attendu sur la base aérienne 125 de Istres (Bouches-du-Rhône). Celui-ci doit inaugurer l’aérogare du «Hub des armées », présentée comme «la pièce maîtresse d’un ensemble complet d’infrastructures aéroportuaires», qui verra passer 100.000 soldats français chaque année.

En effet, le ministère des Armées entend faire de cette aérogare le «nouveau point centralisé de départ et de retour pour les opérations extérieures».

Un gain de temps pour l’Armée

Par le biais de l’agrandissement de cette aérogare, l’Armée entend ainsi optimiser certaines de ses capacités, militaires, mais aussi logistique. En effet, en ce qui concerne le fret, 9.000 tonnes de marchandises pourront transiter par la base chaque année.

«C’est un changement d’échelle complet pour la France en termes de planification, souligne le colonel. Auparavant, les forces partaient essentiellement de Roissy Charles-de-Gaulle. Avec cet aéroport militaire, on s’affranchit des grèves des contrôleurs, des problèmes météorologiques et on est très réactifs», a confié le colonel Anne-Laure Michel, commandant de la base aérienne à nos confrères de La Marseillaise.

Sébastien Lecornu se rendra ensuite sur le centre d’essais en vol et d’expérimentation de l’entreprise EOS Technologie à Sardon (Puy-de-Dôme), pour visiter les locaux du fabricant de drones solaires à voilure fixe.