«La liberté d'expression n'existe plus aujourd'hui», déplore Michel Onfray

«La liberté d'expression n'existe plus aujourd'hui, ou alors une liberté d'expression totalement sauvage sur les réseaux sociaux», a déploré le philosophe, Michel Onfray, dans La Grande Interview de Laurence Ferrari, ce jeudi, sur CNEWS.

«N'importe qui peut dire n'importe quoi». Invité, jeudi 16 mai, de La Grande Interview, animée par Laurence Ferrari sur CNEWS, le philosophe Michel Onfray n'est pas passé par quatre chemins.

Pour l'essayiste, les réseaux sociaux ont permis à un trop grand nombre de personnes d'exprimer, sans restrictions et sans filtre, ce qu'elles pensent. «La liberté d'expression n'existe plus aujourd'hui, ou alors une liberté d'expression totalement sauvage sur les réseaux sociaux» a-t-il regretté.

Parmi les sujets les plus débattus : les thèses selon lesquelles la Shoah et les crimes de guerre commis à l'encontre des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale n'auraient pas existé. «Je rappelle que le négationnisme, le fait de dire qu'il n'y a pas eu de chambres à gaz, que c'est une invention des Juifs pour la création de l'Etat d'Israël, aujourd'hui, tout ça est sur le net. Il y a une époque où ces sottises ne se trouvaient que dans des livres imprimés et parfois difficiles à trouver. Et encore, j'ai souvenir de cahiers de révisionnisme qu'on trouvait dans ma sous-préfecture».

«On ne va pas en prison pour cela»

Depuis l'offensive israélienne dans la bande de Gaza en réaction à l'attaque des milices palestiniennes du Hamas en Israël, le 7 octobre 2023, les thèses négationnistes fleurissent sur les réseaux sociaux. «Les idées les plus insupportables, les plus sottes, les plus débiles circulent sur le net. Donc, on se dit : c'est la liberté d'expression. On peut, aujourd'hui, dire sans difficulté dire que les chambres à gaz n'ont pas existé».

Pour Michel Onfray, le problème ne vient pas tant des sujets débattus - qu'il essaye de combattre, tant que faire se peut -, mais plutôt de l'absence de pénalisation sur les réseaux sociaux. «On ne va pas en prison pour cela.»

Il existe tout de même un paradoxe, en fonction du thème abordé et, surtout, de la personne impliquée dans le débat. Pour cela, Michel Onfray prend l'exemple du fondateur du parti Reconquête, Eric Zemmour. «Si, par hasard, vous avez dit quelque chose qui gêne sur un plateau de télévision, vous avez 10 associations qui vous attaquent en vous expliquant que ce que vous avez dit était islamophobe parce que vous ne l'avez pas dit comme il le fallait ou que, de toute façon, c'est vous qui l'avez dit. N'importe qui de gauche aurait pu le dire, ça serait bien passé comme une lettre à la poste. Mais si c'est Eric Zemmour ou un autre, alors on les envoie tout de suite au tribunal».