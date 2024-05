Marseille : un tag antisémite découvert sur une synagogue, une enquête ouverte

Le parquet de Marseille a ouvert une enquête ce jeudi 16 mai, après la découverte la veille d’un tag antisémite sur le mur d’une synagogue, représentant partiellement une croix gammée mélangée à une étoile de David.

Une enquête a été découverte du chef de «dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion» à la suite de la découverte d’un tag antisémite sur une synagogue de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, a-t-on appris du parquet de la cité phocéenne.

Sur le réseau social X, la présidente des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal, a partagé une photo du tag antisémite en question, représentant une croix gammée (à trois branches seulement) mélangée à une étoile de David, avec l’acronyme NSDAP, celui du parti nazi allemand, inscrit en dessous.

Une synagogue de Marseille a été taguée cette nuit. Un nouvel acte antisémite intolérable, décomplexé et impuni.





Jusqu’à quand cela va durer ? pic.twitter.com/nXx61cqTdq — Martine Vassal (@MartineVassal) May 15, 2024

«Un nouvel acte antisémite intolérable, décomplexé et impuni. Jusqu’à quand cela va durer ?», a écrit Martine Vassal.

À son tour, le maire de Marseille, Benoît Payan, a estimé que «je m’élèverai toujours contre l’antisémitisme».

Dès ce matin, j’ai demandé le retrait de ce tag intolérable.





Je m’élèverai toujours contre l’antisémitisme. https://t.co/65fr8CC9SK — Benoît Payan (@BenoitPayan) May 15, 2024

De son côté, Fabienne Bendayan, présidente du Crif Marseille Provence, a dénoncé «les stigmates d’un antisémitisme qui ne craint plus de s’afficher».

«C’est l’indignation, l’émotion et la colère qui nous submergent à nouveau ce matin. Ces étoiles sont les stigmates d’un antisémitisme qui ne craint plus de s’afficher. Il est grand temps de balayer le relativisme et la banalisation sur la haine des juifs car l’histoire nous rappelle durement qu’il est dangereux de laisser l’antisémitisme, les préjugés et la discrimination se répandre sans réagir», a-t-elle écrit.

A Marseille les tags antisémites se peignent sur les murs de nos synagogues.



C est l indignation, l émotion et la colère qui nous submergent à nouveau ce matin.



Ces étoiles sont les stigmates d un antisémitisme qui ne craint plus de s afficher.



Il est grand temps de balayer le… pic.twitter.com/HB3EIiHMGm — bendayan fabienne (@BendayanF) May 15, 2024

Les trois premiers mois de l'année ont connu une flambée des actes antisémites en France sur fond du conflit israélo-palestinien. Durant sa prise de parole lundi 6 mai dernier, le Premier ministre Gabriel Attal avait annoncé, dans un discours tenu lors du 38e dîner du Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France) à Paris, un total de 366 faits antisémites durant le premier trimestre de l’année 2024.

Il s’agit, là, d’une «hausse de 300% par rapport aux trois premiers mois de l’année 2023».