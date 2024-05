Météo : la Moselle et le Bas-Rhin placés en vigilance orange pour «pluie-inondation»

Ce jeudi 16 mai, la Moselle et le Bas-Rhin ont été placés en vigilance orange pour pluie-inondation par Météo-France. Le service national de météorologie s’attend à des «pluies temporairement orageuses».

Le retour d’un temps automnal. Météo-France a placé deux départements de l’extrême Nord-Est en vigilance orange pour «pluie-inondation». Il s’agit de la Moselle et du Bas-Rhin.

Sur son site internet, le service météorologique indique qu’«un axe pluvio-orageux se met en place» sur ces deux départements. «Les pluies soutenues se prolongent toute la nuit jusqu'en matinée de vendredi. L'est de la Moselle et le nord du Bas-Rhin semblent être les secteurs les plus exposés», a écrit Météo-France.

De ce fait, dans les départements placés en vigilance orange, on s’attend à des quantités d’eau de l’ordre «de 30 à 50 mm, localement 80 mm». «Les pluies s'affaiblissent progressivement vendredi en journée», a ajouté Météo-France.