Mort d’Adama Traoré en 2016 : les trois gendarmes fixés ce jeudi sur la contestation du non-lieu en leur faveur

La justice doit trancher ce jeudi 16 mai sur le non-lieu prononcé en septembre dernier, en faveur de trois gendarmes, dans le cadre de la mort d’Adama Traoré survenue le 19 juillet 2016 dans la caserne de Persan (Val-d’Oise). La famille du jeune défunt avait fait appel.

Les trois gendarmes liés à la mort d’Adama Traoré, survenue le 19 juillet 2016 à Persan (Val-d’Oise), doivent être fixés ce jeudi 16 mai sur la contestation du non-lieu qui leur avait été accordé en septembre 2023.

À cette période, les magistrates chargées des investigations sur l’affaire avaient prononcé un non-lieu en faveur des trois agents qui avaient interpellé Adama Traoré le jour de sa mort, survenue dans la caserne de Persan (Val-d'Oise), près de deux heures après son arrestation.

Rapidement, l’avocat de la famille Traoré avait annoncé faire appel de cette décision : ​​«Cette ordonnance de non-lieu qui contient des contradictions, des incohérences et de graves violations du droit déshonore l'institution judiciaire», avait indiqué Me Yassine Bouzrou.

Une affaire rythmée par des contraDictions

L’avocat défend la famille du jeune homme mort à 24 ans depuis le début de l’enquête qui a été rythmée par des expertises médicales contradictoires.

Il affirme ainsi avoir fait appel du non-lieu afin que la cour d'appel de Paris «puisse appliquer le droit dans cette affaire en renvoyant les gendarmes devant une juridiction de jugement où un débat contradictoire pourra dire si les violences ayant causé la mort d'Adama Traoré étaient ou non proportionnées et nécessaires», avait-il déclaré à l’époque.

La mort d'Adama Traoré avait été érigée en symbole des violences et du racisme, dont sont accusées les forces de l'ordre par la famille.

De leur côté, les avocats des trois gendarmes impliqués, Mes Rodolphe Bosselut, Sandra Chirac-Kollarik et Pascal Rouiller, avaient au contraire salué une décision «logique et conforme à la réalité», estimant un «caractère légitime et proportionné de l'interpellation d'Adama Traoré».