Orages : voici les 58 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo France a placé 58 départements en vigilance jaune orages pour la journée de vendredi. Le temps devrait rester très instable sur la majeure partie du pays en cette fin de semaine.

L'activité orageuse s'est renforcée en fin de journée ce jeudi et pourrait concernée une large partie du pays. Pour la journée de vendredi, Météo France a placé 58 départements en vigilance jaune orages.

Cela concerne les territoires de la façade atlantique, du Calvados aux Pyrénées-Atlantiques, mais aussi, plus largement, toute la moitié ouest de la France. La vigilance s'étend du Loiret à l'Hérault et déborde sur certains départements du centre-est : Nièvre, Saône-et-Loire et Haute-Loire, en passant par le Puy-de-Dôme ou le Rhône notamment.

Les territoires du Sud-Est sont également concernés, tels que les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, le Var, le Vaucluse ou encore le Gard. Les Bouches-du-Rhône, la Drôme et l'Ardèche sont en revanche épargnées. Globalement, le nord-est n'est pas concerné non plus, exceptés la Moselle et le Bas-Rhin.

© Météo France

Météo-France prévoit de «fortes averses» vendredi sur ces «régions du Sud-Ouest au Massif central et au Sud-Est» mais les pluies devraient s'affaiblir progressivement dans la journée. Les orages pourraient toutefois être de retour au cours du week-end dans le Sud-Ouest en raison de «remontées pluvio-instables» venues d'Espagne.

Ce temps globalement instable devrait se poursuivre jusqu'à lundi à cause d'une goutte froide Atlantique dans le Golfe de Gascogne. Cette dépression située dans les couches supérieures de l'atmosphère et associée à de l'air froid perdra progressivement en intensité «jusqu'à disparaître mardi».