Paris : Louvre, Popincourt... Connaissez-vous les vrais noms des 20 arrondissements ?

Étendue sur 105 kilomètres carrés, la capitale regorge de quartiers plus atypiques les uns que les autres. Entre architecture et monuments, Paris entretient toujours son rayonnement à l'international. Mais connaissez-vous les véritables noms des vingt arrondissements qui la composent ?

Des noms parfois étonnants et chargés d'histoires. Tantôt lié à un monument ou un site emblématique d'un quartier, chaque arrondissement de Paris possède un nom.

Depuis le 16 juin 1859, date du décret portant sur l'extension des limites de Paris, les vingt qui composent la capitale ont officiellement été baptisés. Voici les noms officiels des arrondissements parisiens.

1er - Louvre

Le 1er arrondissement de la capitale porte le nom d'un des musées les plus emblématique de Paris, et le plus visité du monde avec près de 8,9 millions de visiteurs en 2023 selon Statista.

Le nom fait également référence à l'importance du château du Louvre, devenu résidence royale dans la seconde moitié du 19e siècle, sous Charles V.

2e - Bourse

À l'image du 1er arrondissement, le nom donné au 2e arrondissement a été choisi en référence au bâtiment le plus emblématique du coin, à savoir l'ancien siège de la Bourse de Paris.

Cet arrondissement est le plus petit de la capitale, avec une superficie de 99 hectares.

3e - temple

Le troisième arrondissement de Paris, nommé Temple, depuis 1859 comprend une partie des anciens 6e, 7e et 8e arrondissements.

Il a été baptisé ainsi en référence à la maison du Temple aussi connu sous le nom de Prieuré hospitalier du Temple, qui était le chef-lieu de la province de France au 12e siècle.

4e - Hôtel-de-ville

Situé sur la rive droite de la Seine, et bordé par les 1er, 3e, 5e, 11e et 12e arrondissements, le 4e avait été baptisé Hôtel-de-Ville dans la deuxième moitié du 19e siècle.

L'Hôtel-de-Ville, le siège de la Mairie de Paris, où se trouve d'ailleurs le Conseil de Paris se situe dans le 4e arrondissement, à l'angle de la rue de Rivoli et de la rue de Lobau.

5e - panthéon

Le 5e arrondissement abrite les vestiges de la cité romaine que l'on appelait autrefois Lutèce, surnommé de nos jours le quartier latin.

Le Panthéon, érigé au centre de l'arrondissement a donné son nom à celui-ci.

6e - luxembourg

Côté architecture et coins emblématiques, le 6e arrondissement, baptisé Luxembourg n'est pas en reste. Il tire son patronyme du palais du Luxembourg, actuel siège du Sénat, construit au début du 17e siècle par Marie de Médicis, reine de France et de Navarre.

Le 6e arrondissement se divise en quatre territoires : le quartier de la Monnaie, le quartier de l'Odéon, Saint-Germain-des-Prés et enfin le quartier Notre-Dame-des-Champs.

7e - palais-bourbon

Situé sur la rive gauche de la Seine, et s'étendant de la rue des Saints-Pères à l'avenue de Suffren, le 7e arrondissement porte le nom de Palais-Bourbon.

Ce lieu emblématique voit les députés français débattre des prérogatives nationales chaque semaines, puisqu'il héberge l'Assemblée nationale depuis 1879.

8e - élysée

L'Arc de Triomphe, l'avenue des Champs-Élysées ou encore les ambassades d'Algérie, du Japon, d'Israël, du Canada et bien d'autres font du 8e arrondissement de la capitale un territoire mêlant tourisme, affaires et politique.

Et c'est peu dire, puisque le président de la République française y possède sa résidence officielle, en l'occurrence le palais de l'Élysée. Le 8e arrondissement de Paris porte le nom Élysée, et reste peu peuplé (35.123 habitants en 2021), en rapport à sa superficie de près de 4km carrés.

9e - opéra

Limitrophe du 8e, le 9e arrondissement porte depuis 1859 le nom d'Opéra. Mais pas celui de l'opéra Garnier (ou palais Garnier, ndlr), construit en 1861 soit deux ans après le nouveau découpage de Paris en 20 arrondissements.

Le nom est en fait un hommage à l'opéra Le Peletier, qui avait ouvert ses portes en 1821 avant d'être détruit par les flammes 52 ans plus tard, en 1873.

10e - entrepôt

Avec les deux plus importantes gares parisiennes, la gare de l'Est et la gare du Nord, le 10e arrondissement de la capitale est le point d'arrivée des voyageurs venus découvrir la Ville Lumière en provenance de l'Europe.

Mais le nom Entrepôt prêté au 10e arrondissement provient surtout de la présence rue Léon Jouhaux de l'entrepôt de la douane centrale, qui a toujours été au cœur du 10e.

11e - popincourt

Peut-être l'un des noms les plus farfelus donnés à un arrondissement, le 11e est aussi connu sous le nom Popincourt, en référence au hameau éponyme construit dans en 1860.

Nom lui-même hérité de Jean de Popincourt, premier président du Parlement de Paris entre 1400 et 1403, qui avait fait construire son manoir dans la rue, qui porte elle-aussi son patronyme. Le 11e arrondissement reste l'un des plus denses d'Europe, avec plus de 142.000 habitants (chiffres 2021) sur 3,6 km/2, portant la densité à

12e - reuilly

Situé au sud-est de Paris, le 12e arrondissement reste l'un des plus étendu si on y ajoute le bois de Vincennes, derrière le 16e arrondissement, limitrophe au bois de Boulogne est également appelé Reuilly.

13e - gobelins

Aujourd'hui connu pour être un arrondissement où l'on mange très bien, le 13e concentre la majeure partie de la diaspora asiatique parisienne ainsi que des lieux emblématiques de la capitale tels que la manufacture des Gobelins, ou encore le quartier surnommé Cité Daviel ou encore la petite Alsace. Cet ensemble d'une quarantaine de maisons construites dans le style caractéristique alsacien.

Officiellement nommé Gobelins depuis le 16 juin 1859, le 13e arrondissement tire directement son nom de la famille Gobelin, teinturiers de profession venus s'implanter à Paris au 14e siècle.

14e - observatoire

Avec ses quatre quartiers, Montparnasse, Plaisance, Petit-Montrouge et Parc-de-Montsouris, le 14e arrondissement abrite surtout un site emblématique de Paris, construit au 17e siècle, et qui a donné son nom à l'arrondissement.

Ainsi, depuis le redécoupage de la capitale en 20 territoires, le 14e a été baptisé Observatoire, en référence à l'Observatoire de Paris, installé dans l'avenue éponyme qui relie le 14e au 6e arrondissement. Depuis 1667, il permet aux astronomes de réaliser leurs travaux.

15e - vaugirard

Niché entre le 14e et le 16e, le 15e arrondissement est le plus grand de Paris, et également le plus peuplé, avec 227.746 habitants (chiffres de 2021, ndlr) pour un peu plus de 8,4 km2.

Il tient son nom de l'ancienne commune Vaugirard, qui a depuis été intégrée au 15e arrondissement. D'ailleurs, la principale rue de l'arrondissement, elle-aussi baptisée Vaugirard, fait office de plus grand axe de la capitale, longue de 4.360 mètres.

16e - passy

Le 16e arrondissement, connu pour le stade du parc des Princes, mais aussi le Trocadéro ainsi que le bois de Boulogne, tient également son nom d'une ancienne commune nommée Passy, limitrophe à Paris, engloutie dans le 16e en 1859 lors du redécoupage de la capitale en 20 territoires.

17e - batignolles-monceau

Batignolles-Monceau était jusqu'à la moitié du 19e siècle une commune limitrophe de Paris, étendue entre Montmartre et Neuilly.

Depuis 1859, le nom a été donné au 17e arrondissement, qui concentre des coins populaires proches de la porte de Clichy, et d'autres plutôt aisés vers Ternes ou encore Monceau.

18e - buttes-montmartre

Le 18e arrondissement de Paris porte le nom de Buttes-Montmartre. Nom hérité de l'ancienne commune Montmartre, devenu un quartier emblématique du 18e, et également en référence à la basilique du Sacré-Cœur, qui surplombe la butte Montmartre.

De nombreuses personnalités ont d'ailleurs vécu dans ce quartier du 18e arrondissement notamment le peintre espagnol Pablo Picasso ou encore son homologue italien Modigliani.

19e - buttes-chaumont

Le 19e et avant dernier arrondissement de Paris porte, depuis le décret portant sur l'extension des limites de Paris de 1859 le nom de Buttes-Chaumont.

Le parc des Buttes-Chaumont, inauguré sous le règne de Napoléon III (1808-1873), est un des poumons de Paris intra-muros, avec ses 25 hectares d'espaces verts.

20e - ménilmontant

Divisé en quatre quartiers, Belleville, Charonne, Père-Lachaise et Saint-Fargeau, le 20e arrondissement se situe sur la rive droite de la Seine, à la limite des communes de Montreuil et Bagnolet (Seine-Saint-Denis).

Depuis la moitié du 19e siècle, le 20e arrondissement s'appelle ainsi Ménilmontant, en référence au château de Ménilmontant, érigé au 18e siècle, et étendu à l'époque sur environ un quart de l'actuel arrondissement. Cette bâtisse avait d'ailleurs été la propriété de Jeanne-Antoinette Poisson connue sous le pseudonyme de Madame de Pompadour.