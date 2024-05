«Projet X» dans la Meuse : tags, excréments, 50.000 euros de dégâts... Une fête vire au cauchemar dans une petite commune

Une soirée rassemblant 40 à 60 personnes qui se sont invitées dans une maison de la commune de Thonnelle, dans la Meuse, le 28 avril dernier, a engendré des dégâts estimés à 50.000 euros. La gendarmerie a procédé à des tests ADN pour retrouver les auteurs de ce «projet X».

Une soirée qui a laissé une addition particulièrement salée derrière elle. Les propriétaires d’une maison de Thonnelle, dans la Meuse, non loin de la frontière belge, ont retrouvé leur domicile complètement saccagé le 28 avril dernier. Alors qu’ils étaient en déplacement, Virginie et Éric ont laissé, ce soir-là, leur maison sous la responsabilité de leur fille, accompagnée de deux amies.

Au fur et à mesure de la soirée, plusieurs personnes se sont invitées, jusqu’à ce que la situation ne devienne incontrôlable, comme l’a rapporté L’Est Républicain. Entre 40 et 60 personnes sont arrivées dans la propriété, saccageant tout sur leur passage. «Nous avons tout nettoyé pendant près de trois jours» a déclaré Virginie, la mère de famille, avant d’ajouter qu’il aura fallu l’aide de 20 personnes pour tout nettoyer.

De quoi donner le nom de «Projet X» à cette folle nuit. Pour mémoire, les soirées dites «Projet X» s'inspirent d'un film américain éponyme, sorti en 2012, et qui relate une fête alcoolisée à outrance qui dégénère.

Une enquête en cours

Et pour cause… Les propriétaire ont retrouvé des excréments sur les lits, des prises électriques et des radiateurs arrachés, les chambres retournées, les placards vidés, des œufs écrasés sur les murs, et des tags nazis… Les dégâts sont conséquents.

"Projet X" dans la Meuse : une horde de jeunes fait 50 000 € de dégâts



https://t.co/K8Edx9BxkW pic.twitter.com/owWwD6siLV — L'Est Républicain (@lestrepublicain) May 16, 2024

«Au milieu de la nuit, nous avons eu un appel d’une de nos voisines», a rapporté la mère de famille. Arrivés sur place, leur fille leur a expliqué qu’elle n’avait rien pu gérer, ne comprenant toujours pas comment cela avait pu arriver.

Dès le lendemain, le couple s’est rendu à la gendarmerie pour porter plainte. Les dégâts ont été estimés à plus de 40.000 euros, sans compter les vols qui s’élèveraient à 10.000 euros. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Verdun. Les gendarmes ont également procédé à des relevés d’empreintes digitales et de traces ADN pour retrouver les auteurs.