Sécurité routière : le nombre de morts sur les routes en hausse de 9% en avril 

Au mois d'avril 2024, 242 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine, soit une hausse de 9% par rapport au même mois l'an dernier (222), selon un bilan partagé ce jeudi. Le nombre de blessés graves a lui aussi augmenté.

Attention au relâchement pour les automobilistes. Le mois d'avril 2024 a été 9% plus meurtrier que celui de 2023, avec 242 morts sur les routes du pays, contre 222 sur la même période il y a un an. Le nombre de blessés graves (1.285) a lui aussi augmenté, de 6% par rapport au mois d’avril 2023, selon les estimations de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, publiées ce jeudi 16 mai.

Les deux-roues et piétons particulièrement touchés

Cette hausse de la mortalité concerne notamment les usagers de deux-roues, motorisés ou non, et les piétons. 71 personnes ont été tuées en deux roues motorisés en avril 2024, soit 24 de plus que le même mois l'an dernier. 9 piétons de plus (32) sont morts. Pour les cyclistes aussi, les chiffres sont en hausse avec 18 tués (5 de plus).

La mortalité en «engins de déplacement personnel» (trottinettes électriques, etc) a elle connu une nette augmentation (+31%).

Le communiqué rappelle «en particulier» la hausse de la mortalité routière chez les moins de 18 ans et chez les 18-24 ans en deux-roues motorisés.

Un appel à la «prudence»

Face à ces chiffres, la déléguée interministérielle à la Sécurité routière Florence Guillaume rappelle la «vulnérabilité» des «usagers non carrossés» qu'elle appelle à faire preuve de «prudence».

Dans cette optique, elle «invite les usagers carrossés à se montrer particulièrement attentifs aux autres usagers pour un partage de la route apaisé et responsable».

Au cours de la dernière année, la mortalité piétonne a augmenté de 1%, celle à vélo de 3%. La mortalité des usagers de deux-roues motorisés connaît, quant à elle, une augmentation de 5%.

De manière générale, la mortalité sur les 12 derniers mois est assez stable, avec une hausse de +1% par rapport aux 12 mois précédents.

En Outre-mer, le bilan est également en hausse, avec 290 accidents corporels (+14% par rapport à avril 2023). Mais le communiqué fait état d'une baisse du nombre de morts de 52% par rapport à avril 2023 avec 13 tués.