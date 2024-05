SNCF Connect : pourquoi vous ne pourrez plus réserver de train vers l'Espagne, l'Italie et la Suisse à partir du 23 mai

A compter du 23 mai, il ne sera plus possible de réserver des billets de train depuis SNCF Connect en direction de l'Espagne, de l'Italie, mais aussi de la Suisse. Une mesure néanmoins «temporaire».

Montpellier-Madrid, Paris-Berlin, Lyon-Vienne... Les trajets par train en dehors de la France ne seront plus disponibles à compter du 23 mai sur le site et l'application de vente de billets sur la SNCF. La cause ? Un simple «changement du système de réservation» courant 2025.

Les usagers prévoyant de partir prochainement en vacances à l'étranger par train l'auront sûrement déjà remarqué, mais au moment de la réservation le site SNCF Connect affiche un message clair : «aucun voyage ne correspond à vos critères» en cas de recherche, comme l'a rapporté le journal Midi libre.

Le train à l’international décourageant

En effet, la Société nationale des chemins de fer français ne commercialisera plus de titres de transport pour des destinations incluant un train d’une compagnie étrangère. En outre, les horaires de ces itinéraires ne seront également plus consultables. Cette mesure se veut «temporaire», d'après SNCF Voyageurs, et s’explique par «un changement du système de réservation» en 2025.

«Cette absence de possibilité de réserver ses billets pour l’été pose question sur l’importance accordée à ces trajets par la SNCF. L’interruption de service empêche les voyageurs d’avoir connaissance des trajets internationaux», a déclaré auprès de Midi Libre Marc Sahuguet, cofondateur de Railee, comparateur ferroviaire européen.

«Cela décourage l’utilisation du train à l’international, alors même que les enjeux de décarbonation par le report mondial de l’avion vers le train n’ont jamais été aussi importants», a-t-il ajouté.