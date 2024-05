Sondage : 68% des Français favorables à l'arrêt des subventions aux associations d'aide aux migrants entrés illégalement sur le territoire

Selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, dévoilé ce jeudi 16 mai, 68% des Français sont favorables à ce que les associations qui viennent en aide aux migrants illégaux ne soient plus subventionnées.

Une majorité de Français en faveur d’une politique migratoire plus stricte. A moins d’un mois des élections européennes, qui se tiendront le 9 juin prochain, la question migratoire est au coeur des préoccupations des Français.

Alors que plusieurs migrants sous obligation de quitter le territoire français (OQTF) ont récemment été liés à des affaires criminelles, près de 7 Français sur 10 (68%) souhaitent que le gouvernement cesse de subventionner les associations qui viennent en aide aux migrants illégaux, indique un sondage * CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD. A contrario, 32% des sondés veulent maintenir ces subventions.

© CNEWS



Un très fort clivage gauche-droite

Dans le détail, les femmes interrogées sont davantage enclines que les hommes à supprimer les subventions accordées aux associations qui s’occupent des migrants illégaux (70% contre 66%). Cette volonté est partagée dans l’ensemble des classes d’âge, notamment chez les 65 ans et plus (76%), à l’exception des 18-24 ans qui sont «seulement» 48% à souhaiter l’arrêt de ces subventions. Parmi les catégories socioprofessionnelles, cette idée est soutenue à la fois chez les CSP+ (69%), les CSP- (66%) et les inactifs (68%).

En revanche, en ce qui concerne les affinités politiques des personnes sondées, la question des subventions à ces associations divise fortement. Alors que la gauche dans son ensemble y est favorable à 64%, portée par les sympathisants de la France insoumise (72%) et d’Europe Écologie-Les Verts (70%), la droite s’oppose majoritairement à cette idée avec 86% d’avis défavorables. Les sympathisants des Républicains (90%) et du Rassemblement national (88%) sont les plus réticents au maintien de ces subventions.

Du côté du centre, les sympathisants sont majoritairement pour le fait de supprimer les subventions des associations qui s’occupent des migrants illégaux (70%). Un avis notamment partagé par les sondés qui se revendiquent proches du parti présidentiel, Renaissance, avec 74% de personnes favorables à l’arrêt de ces subventions.

Des associations dans le viseur de Beauvau

Parfois accusées de créer un «appel d’air» pour l’immigration irrégulière, les associations qui viennent en aide aux migrants entrés illégalement sur le territoire français ont souvent été dans le viseur du gouvernement ces dernières années. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a d’ailleurs souvent fustigé le rôle joué par ces associations, jugé trouble, lors de prises de parole à l’Assemblée nationale.

Le 18 septembre dernier, sur CNEWS et Europe 1, Gérald Darmanin affirmait en outre qu’il ne pouvait «y avoir comme message donné aux personnes qui viennent sur notre sol qu’elles seront accueillies quoi qu’il arrive».

En 2020 déjà, le ministre de l’Intérieur avait décidé, avec la préfecture du Pas-de-Calais, de restreindre l’aide aux migrants de Calais uniquement aux associations mandatées par l'Etat. Des associations comme Amnesty International ou la Croix-Rouge avaient ainsi été limitées dans leurs actions.

* Sondage réalisé les 14 et 15 mai par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de plus de 18 ans.