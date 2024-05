Un enfant de 12 ans, agacé par le bruit des voitures et des motos, installe un faux radar devant chez lui

Excédé par le bruit des voitures et des motos qui passent à toute allure devant son domicile en Dordogne, Mathys, 12 ans, a récemment décidé de déguiser une poubelle en radar. Un bon moyen pour obliger les automobilistes à ralentir.

Une idée de génie. Le bruit incessant des voitures et des motos qui passent juste devant sa maison, à toute allure et à toute heure de la journée, a incité Mathys, âgé de 12 ans, à trouver une solution. Le jeune garçon, qui semble avoir plus d’un tour dans son sac, a décidé de bricoler une poubelle et de la transformer en faux radar de vitesse afin d'ammener les conducteurs à ralentir.

Ce système factice a été installé vendredi 10 mai dernier au bord de la route des Rivachauds située à l’entrée de la commune des Cours-de-Pile, près de Bergerac en Dordogne. Une grande route d’ailleurs limitée à 70km/h. La première personne à être tombée dans le panneau est son voisin Olivier. «C'est bien fait ! L'enveloppe [du radar, NDR] fait vraiment professionnelle, ce n'est pas du bricolage !», a détaillé Olivier dans un entretien avec France Bleu.

Une trouvaille à la recyclerie

«J'ai vu que les automobilistes devant chez moi roulaient vite ! J'ai d'abord essayé d'installer un panneau que j'ai fabriqué, mais ça n'a pas marché et vendredi, j'ai trouvé un déguisement de radar à la recyclerie de Bergerac», a raconté le jeune homme. Sa maman Audrey lui a alors acheté ce «déguisement» pour seulement 1,40 euro. Mathys a ensuite ajouté cet «habit» à une poubelle comme mannequin pour le déguisement et des bâtons pour le faire tenir.

Face à cette drôle d'invention préventive, le maire de la commune, Didier Capuron, a réagi la qualifiant de «bon enfant» même si en tant qu’habitant de cette même route, il n’est pas importuné par la vitesse jugée excessive. Il explique que le problème concernerait davantage les motos bruyantes. «Je pense que certaines personnes sont agacées par un phénomène tout à fait récent et ponctuel avec des motos dont le pot d'échappement a été trafiqué», a-t-il déclaré toujours à France Bleu.

Le faux radar n’a pas sa place sur la voie publique

S'il n’est pas légal d’installer ce type d'objet sur la voie publique, il reste possible d’installer un faux radar chez soi, seulement s’il est au sein de la propriété même et qu’il n'empiète pas sur la voie publique. Le jeune Mathys n’est d’ailleurs pas le premier à avoir eu cette idée. Un couple de Dordogne avait lui aussi déguisé sa boite aux lettres en radar pour faire ralentir les automobilistes. Deux carrés noirs pour l'objectif, la bande rayée jaune et noir sur les côtés : les stickers avaient coûté 30 euros sur Internet.