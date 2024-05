Plus d'un million de véhicules rappelés pour un grave problème d'airbag : quels sont les modèles concernés ?

Des voitures Citroën C3, C4, DS3, DS4 et DS5 produites entre 2009 et 2019 font l’objet d’un rappel à cause d’un problème d'airbag potentiellement grave.

«Citroën vous demande de cesser immédiatement de conduire votre véhicule», voici l’inquiétant message que plusieurs automobilistes ont reçu par courrier. Et ceci n’est pas un canular.

Le constructeur automobile français Citroën évoque un problème «d’airbag pouvant provoquer des blessures graves, voire mortelles». Les modèles concernés sont des C3, C4, DS3, DS4 et DS5 produites entre 2009 et 2019.

Les airbags défectueux avaient à l’époque été fournis par l’équipementier automobile japonais Takata. Ce dernier a déposé le bilan en 2017.

Les coussins gonflables de sécurité fournis par cet équipementier japonais souffrent en effet d’un défaut potentiellement mortel : en vieillissant, le corps de leur gonfleur peut subir une pression trop élevée. Il risque alors d'exploser en projetant des fragments métalliques.

Ce phénomène a essentiellement été détecté sous des climats chauds et humides. C’est la raison pour laquelle Citroën et DS avaient d’abord remplacé des airbags Takata dans les territoires d’outre-mer, en 2020 et 2021.

Mais désormais, afin d’écarter toute menace, la France métropolitaine est également concernée. Les ateliers des deux marques vont ainsi devoir corriger plus d’un million de véhicules au total.

Comment savoir si son véhicule est concerné ?

De nombreux automobilistes ont reçu un courrier qui les avertit que leur véhicule est potentiellement incriminé. Si vous n’avez rien reçu et que vous êtes propriétaire de l'un de ces modèles, il est possible de vérifier si votre véhicule est concerné sur les sites de Citroën et DS. À partir du numéro VIN (Vehicle Identification Number) qui se trouve sur la carte grise de votre véhicule.

Il est aussi possible de contacter un centre d’appel en France, joignable au 08.05.98.04.02 – du lundi au vendredi de 9h à 18h, le samedi matin de 9h à 12h30.

Précision importante, les erreurs de destinataires sont possibles. Dans le cas de véhicules revendus, le réseau est susceptible de ne pas pouvoir assurer le suivi.

Il a été prouvé que le dysfonctionnement se produit dans des conditions plutôt chaudes et humides. Citroën a pour le moment ciblé dans son rappel les clients situés au sud d’une ligne Clermont-Ferrand Lyon.

Comment réagir ?

Les propriétaires de modèles potentiellement concernés sont invités à contacter un garage agréé Citroën et DS. Citroën assure prendre en charge la réparation (même si le véhicule n’est plus sous garantie) et fournir une solution de mobilité jusqu’à l’intervention en atelier, qui prendrait environ 2 heures. Pour cela, les automobilistes doivent absolument valider la procédure sur le site internet dédié à ces rappels en répondant à un questionnaire.

Cette campagne se destine uniquement à des modèles supprimés du catalogue depuis plusieurs années, avec des plages de production assez longues à chaque fois :

Citroën c3 ii : 517 303 exemplaires produits entre le 24 septembre 2008 et le 21 février 2017.

Citroën C4 II : 233 455 exemplaires produits entre le 2 février 2010 et le 20 mai 2018.

Citroën DS3/ DS 3 I : environ 65 000 exemplaires produits entre le 5 décembre 2008 et le 30 mai 2019.

Citroën DS4/ DS 4 I : environ 65 000 exemplaires produits entre le 5 mai 2010 et le 3 février 2017.

Citroën DS5/ DS 5 : environ 37 000 exemplaires produits entre le 30 juin 2010 et le 9 février 2018