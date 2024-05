Vacances d'été : voici le budget moyen prévu par les Français cette année

Après des années difficiles, notamment avec la crise du Covid-19, les Français semblent bien décidés à profiter de leurs vacances d'été. D’après une étude, 58% des foyers ont prévu de partir sur la période, avec un budget en hausse.

Les Français ont décidé de se faire plaisir cet été. Le dernier baromètre OpinionWay pour Sofinco (réalisé sur un échantillon de 1.019 personnes, représentatif de la population française) indique que près de six foyers sur dix (58%) ont prévu de partir cet été, avec un budget moyen qui s’élève à 1.697 euros.

Le recul de l’inflation, combiné à la hausse des salaires qui se profile, semble avoir convaincu certains Français de gonfler la note.

Pour autant, 41% des foyers ne vont à l'inverse pas partir en vacances cet été, un chiffre plus élevé que l’an dernier. Près des deux tiers des concernés (61%) n’ont tout simplement pas les moyens de partir, alors qu’un quart d'entre eux indiquent que des facilités de paiement pourraient les encourager à changer d'avis.

Des vacances moins longues et moins polluantes ?

Car partir en vacances n’est pas sans conséquences pour une grande partie des ménages. En effet, 76% des Français doivent fournir un effort financier pour partir, soit cinq points de plus que l’an passé. Plus de la moitié des estivants (51%) économisent tout au long de l’année pour financer leurs vacances, un chiffre en augmentation de quatre points par rapport à l’année dernière.

Pour contrôler leur budget, les Français partent de moins en moins longtemps : 8% partiront moins d'une semaine, et 37% se limiteront à une semaine. Un chiffre qui a augmenté de douze points ces douze dernières années. Un tiers des Français feront le choix de partir deux semaines. Ils seront moins d’un quart à partir au moins trois semaines.

Cette année, les Français semblent aussi plus enclins à limiter leur impact environnemental : 43% l'affirment, tandis que 63% limitent ou aimeraient limiter l’impact de leurs vacances sur l’environnement. Une hausse de deux et trois points en un an. Plus d’un tiers des Français (35%) ne chercheront pas à limiter l’impact environnemental de leurs vacances.

Presque deux tiers des vacanciers (64%) disent qu’ils pourraient privilégier des vacances au vert, dans une zone rurale. Sur la question de l’avion, les Français semblent prêts à faire des concessions : 57% d’entre eux sont d’accord pour privilégier le train.

En revanche, 61% des Français avouent qu’ils n’envisagent pas de vacances dans une destination sans connexion à Internet.

Globalement, les Français sont de plus en plus touchés par la question environnementale, mais la plupart n'y prêteront attention que si cela ne modifie pas leurs dépenses.