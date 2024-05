Attaque de la synagogue de Rouen : «Notre pays sombre dans un chaos complet, la situation est d'une gravité extrême», affirme Nicolas Dupont-Aignan

«Notre pays sombre dans un chaos complet, la situation est d'une gravité extrême», a affirmé ce vendredi sur CNEWS le député de l'Essonne Nicolas Dupont-Aignan au sujet de la tentative d'incendie de la synagogue de Rouen.

Invité sur CNEWS ce vendredi, Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne est revenu sur la tentative d'incendie de la synagogue de Rouen ce matin, estimant que «notre pays sombre dans un chaos complet, la situation est d'une gravité extrême».

«Cela montre à quel point notre pays est en train de sombrer dans un chaos complet, la situation est d’une gravité extrême et me révolte comme tous les Français je crois. C’est le décalage entre ce qu’il se passe et la manière dont les autorités réagissent», a déclaré le député.

«Quand allons-nous agir ?»

«C’est-à-dire que là on va avoir une grande déclaration, encore, on va voir de l’émotion. Mais quand allons-nous prendre les mesures qui s’imposent ? Alors je ne dis qu’on empêchera toute agression, tout acte puisque derrière par exemple cette affaire, il y a une sorte de guerre civile larvée, mais quand allons-nous agir ?», a fustigé Nicolas Dupont-Aignan.

«En ce moment à l’Assemblée nationale, on nous occupe avec des projets de loi qui n’ont rien à voir avec les défis immédiats, si ce n’est celui sur la Nouvelle-Calédonie qui était impératif. Mais quand allons-nous agir ? On sait ce qu’il faut faire, ça fait des années qu’on propose des mesures… Pourquoi ne sont-elles pas mises en œuvre ?».