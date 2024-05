Attaque de la synagogue de Rouen : pourquoi l'OQTF de l'individu tué par la police était-elle «non-exécutable» ?

L’individu tué ce vendredi 17 mai par la police après avoir tenté de mettre le feu à la synagogue de Rouen, était visé par une obligation de quitter le territoire (OQTF) «non exécutable», a-t-on appris d'une source proche du dossier.

Une source proche du dossier a indiqué à CNEWS ce vendredi, que l'homme qui a tenté d'incendier ce matin la synagogue de Rouen et a été tué par la police, était visé par une OQTF, «non exécutable».

En effet, l'assaillant était sous le coup de cette mesure depuis «moins d'un an», mais elle n'a pas pu être exécutée car l'homme «avait engagé un recours devant les juridictions administratives», a précisé cette même source.

Deux enquêtes ouvertes

Pour rappel, des policiers ont abattu ce vendredi matin un homme armé d’un couteau qui tentait d’incendier la synagogue de Rouen et les menaçait. Un acte qui a causé «énormément de dégâts» dans le lieu de culte, selon une responsable de la communauté locale.

«Un individu a mis le feu à la synagogue de Rouen. Il aurait pris à partie les policiers et les pompiers», a indiqué le procureur de Rouen, Frédéric Teillet. «Ensuite, il aurait menacé un policier d’un couteau et ce dernier a fait usage de son arme et l’individu est décédé».

Selon la version policière, la police nationale a vu sur les lieux «un individu debout sur le mur d’enceinte de la synagogue, porteur d’une barre de fer et d’un couteau de 25 centimètres. Il brandit le couteau et se dirige vers les policiers qui tirent». Une première enquête a été ouverte pour «incendie volontaire» visant un lieu de culte, «violences volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique» confiée à la police judiciaire de Rouen, a fait savoir le parquet.

Une autre enquête a été ouverte sur les circonstances du décès de l'individu armé pour «violences volontaires avec armes ayant entrainé la mort sans intention de la donner», confiée elle à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN).