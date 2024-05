Grève à la SNCF : circulation «très perturbée» mardi pour les RER et les trains de banlieue parisienne

La SNCF a annoncé ce vendredi 17 mai un «trafic très fortement perturbé» mardi concernant la circulation des RER et trains de banlieue parisienne, en raison d’un mouvement de grève pour une revalorisation de la prime des cheminots franciliens, prévue pour les Jeux olympiques.

Différer ses déplacements et privilégier le télétravail. Voici ce que recommande Transilien, gérant les activités des trains de banlieue en Île-de-France pour la SNCF, alors que le trafic s’annonce «très fortement perturbé» mardi pour ces mêmes trains et les RER en raison d’une grève des cheminots franciliens, à la veille d'une journée de négociations sur les primes perçues pendant les Jeux olympiques.

Les syndicats Sud-Rail et la CGT-Cheminots ont en effet appelé à la mobilisation au lendemain du lundi de Pentecôte, rejoints par endroit par l'Unsa-Ferroviaire. Les négociations concernant les primes allouées aux cheminots mobilisées pendant les Jeux olympiques sont toujours en cours à la SNCF et une réunion conclusive doit avoir lieu mercredi, au lendemain de la grève.

Une grève pour «accélérer les négociations»

«On a trouvé que la négociation trainait un peu et on a voulu provoquer les choses», a expliqué l'AFP Fabien Villedieu, secrétaire fédéral Sud-Rail. «On a une charge de travail conséquente avec 4.500 trains supplémentaires au mois d'août, donc toute une série de collègues ne pourront pas partir en vacances», a-t-il rappelé.

Des mouvements de grève similaires ont eu lieu dans les transports à l'approche des Jeux à Rio de Janeiro en 2016 ou à Londres en 2012, a-t-il souligné, précisant que «le seul endroit où il n'y en a pas eu, c'est la Chine».

Selon lui, au moins 90% des conducteurs de la ligne R du Transilien et du RER D devraient être en grève mardi. La SNCF gère en Île-de-France tous les trains de banlieue, les RER C, D et E, et une partie des RER A et B.