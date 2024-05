JO 2024 : Toulouse, Pic du Midi, Cirque de Gavarnie... Voici où se trouvera la flamme olympique ce week-end

Allumée le 16 avril dernier en Grèce, la flamme olympique est arrivée le 8 mai à Marseille pour un périple de plus de deux mois dans l’Hexagone et en Outre-mer jusqu’à la cérémonie d’ouverture des JO 2024 prévue le 26 juillet prochain. Voici où elle se trouvera ce week-end.

Une semaine après son départ de Marseille, la flamme olympique est arrivée en Haute-Garonne ce vendredi 17 mai. Elle devrait ainsi passer par les villes de Revel, Villemur-sur-Tarn, Muret, Rieux-Volvestre, Colomiers, Bagnères-de-Luchon, avant de finir la journée à Toulouse.

Pour son parcours dans la ville rose, la flamme sera notamment portée par le rugbyman professionnel, demi de mêlée du Stade toulousain, et capitaine du XV de France, Antoine Dupont, ainsi que par les rappeurs Bigflo et Oli. La flamme prendra ensuite la route vers le Gers et les Hautes-Pyrénées.

Le Gers puis les Hautes-Pyrénées

Après son passage en Haute-Garonne, la flamme olympique restera en Occitanie ce week-end, puis s’enfoncera dans les terres du Gers, ce samedi 18 mai, en passant par les villes de l’Isle-Jourdain, Mirande, Fleurance, Marciac, Condom, et Nogaro avant d’arriver à Auch.

Des festivités seront notamment programmées au complexe sportif du Mouzon. Elle prendra ensuite la direction de la montagne pour traverser les Hautes-Pyrénées.

Dans la journée de dimanche, la flamme olympique sera donc attendue au Pic du Midi de Bigorre, avant de passer par Lourdes, Bannières-de-Bigorre, Lannemezan, Cirque de Gavarnie et enfin Tarbes.

La flamme quittera ensuite définitivement l’Occitanie pour démarrer la semaine au Pays-Basque, dans les Pyrénées-Atlantiques.