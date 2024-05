Rappel de voitures : une défaillance dans les Peugeot 208 II et Opel Corsa peut augmenter le risque d'accident

Plusieurs voitures des marques Opel et Peugeot font l'objet d'un rappel à la consommation ce vendredi 17 mai à cause d'un défaut de fabrication, pouvant accroître les risques d’accidents.

Gare à votre sécurité si vous possédez une Peugeot 208 II ou une Opel Corsa. Certains modèles de ces deux marques automobile font l'objet d'un rappel à la consommation ce vendredi 17 mai.

#RappelProduit Corsa Voiture particulière - Opel/Vauxhall





Risques : Blessures, Sécurité





Motif : L'unité de commande du moteur (MCU) peut être défectueuse, ce qui entraîne l'ouverture de l'embrayage et une perte inattendue (...)https://t.co/KcbYjvXLrw pic.twitter.com/3XeqHTLmKJ — RappelConso (@RappelConso) May 17, 2024

Les modèles concernés sont ceux commercialisés entre le 11 décembre 2023 et le 21 février dernier.

#RappelProduit 208 II Voiture particulière - Peugeot





Risques : Blessures, Sécurité





Motif : L'unité de commande du moteur peut indiquer de manière incorrecte une perte d'isolation interne (...) https://t.co/Twn6qdxgka pic.twitter.com/YmdLtfdtye — RappelConso (@RappelConso) May 17, 2024

«L'unité de commande du moteur (MCU) peut indiquer de manière incorrecte une perte d'isolation interne, entraînant l'ouverture de l'embrayage pour des raisons de sécurité et une perte inattendue de propulsion», peut-on lire sur le site gouvernemental Rappel Conso.

«Cela augmente le risque d'accident», a poursuivi la plate-forme.

Les consommateurs possédant ces Peugeot 208 et Opel Corsa sont invités à contacter les concessionnaires agréés le plus rapidement possible.