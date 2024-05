Rouen : un homme voulant mettre le feu à une synagogue tué par la police

Un homme a été tué ce vendredi 17 mai, alors qu'il souhaitait mettre le feu à une synagogue de la ville de Rouen, a annoncé dans un tweet le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il a félicité les policiers nationaux «pour leur réactivité et leur courage».

Un drame évité de justesse. Ce matin, vers 6h45, la police est intervenue aux abords d'une synagogue, en raison de la présence de fumée émanant de l'édifice religieux, selon une source policière à CNEWS.

A leur arrivée, un individu a foncé sur eux avec un couteau et une barre de fer. Un policier a fait usage de son arme et l'a tué.

À Rouen, les policiers nationaux ont neutralisé tôt ce matin un individu armé souhaitant manifestement mettre le feu à la synagogue de la ville. Je les félicite pour leur réactivité et leur courage. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 17, 2024

Les circonstances exactes restent à déterminer. Le lien entre la présence de l'individu tué et l'incendie reste notamment à établir. De son côté, le parquet de Rouen a annoncé l'ouverture de deux enquêtes : «Une première sur l'incendie volontaire visant un lieu de culte et sur les violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique» et une deuxième pour «violences volontaires avec armes ayant entrainé la mort sans intention de la donner», a indiqué le procureur de Rouen Frédéric Teillet à l'AFP.

La première enquête a ainsi été confiée à la Direction générale de la polie nationale (DGPN) et la seconde à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN).

L'homme abattu par les forces de l'ordre n'a pas été immédiatement identifié, selon une source policière. Le Parquet national antiterroriste indique être en train d'évaluer s'il se saisit du dossier ou non.

Selon le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, il n'y aurait «pas d'autres victimes que l'individu armé». «A travers cette agression et cette tentative d'incendie de la synagogue de Rouen, ce n'est pas seulement la communauté israélite qui est touchée. C'est toute la ville de Rouen qui est meurtrie et sous le choc», a-t-il réagi sur X.