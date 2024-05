Week-end de Pentecôte : vendredi classé rouge dans le sens des départs

En raison du week-end de la Pentecôte, le dernier week-end prolongé avant les vacances d’été, Bison Futé a placé l’intégralité de la France en rouge, dans le sens des départs.

Les conducteurs vont devoir s’armer de patience. Le week-end de la Pentecôte démarre dès ce vendredi et devrait entraîner de nombreuses perturbations sur les routes de France. Bison Futé a ainsi placé l’intégralité du territoire en rouge, dans le sens des départs.

Selon le Centre national d’information routière, «la fréquentation des zones côtières sera privilégiée et la circulation sera difficile surtout si la météo est favorable». Ainsi, «les trajets reliant les lieux de loisirs aux grandes agglomérations proches connaîtront une circulation dense, non seulement au début et à la fin des journées colorées mais aussi le dimanche pour des excursions journalières».

©Bison Futé

«Les départs du week-end se répartiront entre le vendredi après-midi et le samedi matin», a ajouté l’organisme. Par conséquent, l’entièreté de la France a été classée en rouge.

D’après les prévisions de Bison Futé, «la circulation devrait en particulier être très chargée sur l’A7, le long de l’Arc méditerranéen et sur la façade atlantique (A11, N165 et A63)».

«En Île-de-France, la circulation sera importante dès la fin de matinée en direction des différentes barrières de péages, notamment sur les autoroutes A6 et A10. Le boulevard périphérique et les autoroutes A86 et A6B seront également concernés par ces difficultés», a ajouté le Centre national d’information routière.

Enfin, «l’autoroute A13 devrait encore être fermée à la circulation entre Paris et Vaucresson ; il est donc conseillé aux automobilistes franciliens souhaitant rejoindre la Normandie d’emprunter l’A14, l’A15 ou la N12».

Un samedi tout aussi difficile

Le samedi 18 mai risque lui aussi de jouer avec les nerfs des conducteurs. Pour le moment, Bison Futé a classé la journée en orange dans le sens des départs. «Les axes desservant l’arc méditerranéen (A7 et A9) et sur la façade atlantique (A63 et N165)» sont particulièrement concernés.

«En Île-de-France, dès le début de la matinée, la circulation sera dense sur les autoroutes A6 et A10. À partir du milieu de la matinée, la circulation devrait nettement s’intensifier pouvant rendre difficile la circulation sur ces autoroutes. Les axes qui convergent vers les autoroutes A10 et A6 pourraient également rencontrer des difficultés de circulation», toujours selon les prévisions de Bison Futé. Par ailleurs, l’autoroute A13 devrait là-encore être fermée

Dans le sens des départs, la situation devrait nettement s’améliorer dès dimanche, classé vert au niveau national. Même chose pour le lundi 20 mai.

Si les départs ne se feront pas sans peine, les retours devraient également être difficiles, «en particulier sur les autoroutes de l’Arc méditerranéen (A7 et A9) et les axes desservant l’Ouest du pays (A63, N165)». La journée du lundi 20 mai est ainsi, pour le moment, classée en orange par Bison Futé.

«Dans le sens des retours vers l’Île-de-France, dès la fin de matinée, la circulation sera dense sur les autoroutes A10 et A6. Des difficultés de circulation seront enregistrées tout le long de l’après-midi et pourraient être encore présentes jusque tard dans la soirée (essentiellement sur l’A10)», a affirmé l’organisme.

Enfin, bonne nouvelle pour les usagers de l’A13. L’axe «devrait à nouveau être ouverte complètement dans le sens des retours sur Paris». Néanmoins, cette réouverture «pourrait également enregistrer des difficultés de circulation, dès le milieu d’après-midi et celles-ci pourraient être encore présentes jusque tard dans la soirée».