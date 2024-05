Crues : la Moselle maintenue en vigilance rouge, le Bas-Rhin en orange et quatre autres départements en jaune

La Moselle est toujours placée en vigilance rouge aux crues ce samedi. Le Bas-Rhin est en alerte orange tandis que la Meurthe-et-Moselle, les Vosges, le Gard et l'Hérault sont en vigilance jaune.

Le temps restera instable sur le pays, ce samedi 18 mai, avec le département de la Moselle qui est maintenu en vigilance rouge crues tandis que le Bas-Rhin est toujours en orange, selon les récentes cartes Météo-France. Quatre autres départements sont quant à eux placés en vigilance jaune.

Images impressionnantes de Sierck-les-Bains en Moselle où le petit ruisseau qui traverse la commune est devenu un torrent en furie ! (© Aline Wagner) pic.twitter.com/zdEuL87VAF — Météo Express (@MeteoExpress) May 17, 2024

«Sur les Nieds à Filstroff, en vigilance rouge, des niveaux remarquables, supérieurs à ceux de février 1997, sont en cours. Les niveaux poursuivent leur hausse», a expliqué le service de surveillance météorologique dans son dernier bulletin.

Le Bas-Rhin en vigilance orange

«L'épisode pluvieux remarquable, sur la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et le Bas-Rhin, est maintenant terminé. Cependant, les niveaux continueront de monter sur la plupart des cours d'eau du secteur, entraînant des débordements dommageables sur les cours d'eau en vigilance rouge et orange», a précisé Météo-France.

De nombreuses communes de Moselle sont inondées, ici Rahling où il est tombé environ 100 mm ! Il pleut encore ce vendredi soir. (© Samuel Steeg) pic.twitter.com/SKK39rsS3L — Météo Express (@MeteoExpress) May 17, 2024

Le Bas-Rhin est donc en vigilance orange en raison des risques de débordements de la Moder et de la Sarre. La Meurthe-et-Moselle et les Vosges ont été placées en vigilance jaune, tout comme l'Hérault et le Gard.

Des frontières du nord de l'Hexagone aux Hauts-de-France et jusqu'en Seine-Maritime, une perturbation devrait apporter de nombreux nuages et des pluies durables. De l'Occitanie à l'Auvergne jusqu'en vallée du Rhône, des averses devraient également remonter ce samedi, dans un flux de sud.