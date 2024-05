Crues : la Moselle et le Bas-Rhin maintenus en vigilance orange ce dimanche

La Moselle et le Bas-Rhin ont été maintenus en vigilance orange «crues» ce dimanche après les violentes inondations qui ont touché le nord-est de la France ce week-end, en raison d’un épisode pluvieux très important près de la frontière allemande.

Deux départements toujours en alerte. Alors que de très fortes intempéries ont frappé plusieurs départements du nord-est de la France, vendredi et samedi, conduisant à des inondations d’une ampleur conséquente, la Moselle et le Bas-Rhin ont été maintenus en vigilance orange crues ce dimanche, notamment en raison des orages qui devraient s’abattre sur l’ensemble du pays dans la journée.

«Les conditions restent orageuses sur la plus grande partie du pays. Les orages pourront donner localement d'importants cumuls de pluie en une à deux heures. Même s'il n'est pas envisagé à ce stade de passage en vigilance orange, il convient de se tenir informé de l'évolution de la situation, notamment sur les départements actuellement en vigilance orange "crues" (Bas-Rhin et Moselle) où les pluies orageuses vont se produire sur des sols saturés voire inondés, et également sur le Sud-ouest où des orages localement forts sont possibles», a annoncé Météo-France.

Météo-France a ainsi recommandé aux habitants concernés de faire preuve d’une «extrême prudence» et de s’éloigner autant que possible des points d’eau, d’éviter de se déplacer et de bien suivre l’évolution des bulletins météo au cours de la journée.