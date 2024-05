JO 2024 : la Nouvelle-Calédonie, seul territoire ultramarin privé de flamme olympique ?

Gabriel Attal a annoncé vendredi l’annulation du passage de la torche en Nouvelle-Calédonie. L'île devrait donc faire partie des territoires ultramarins privés de flamme olympique.

L’événement était initialement prévu le 11 juin. En raison des violences en cours en Nouvelle-Calédonie qui ont fait six morts depuis le 13 mai, Gabriel Attal a annoncé l’annulation du passage de la flamme olympique sur l’archipel.

«Je pense que chacun le comprend, compte tenu du contexte, priorité vraiment à la consolidation du retour à l'ordre public, et puis à l'apaisement», a déclaré de son côté, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. «Priorité à la sécurité des habitants, priorité au retour au calme, et priorité à l'amélioration politique de la situation», a-t-elle ajouté. La ministre a d’ailleurs rappelé les enjeux sécuritaires d’un tel rendez-vous. «Pour être prêts le 11 juin, c'est tout un compte à rebours et des opérations de prospection, de vérification, de filage qui doivent être opérées. Et les forces de l'ordre, les militaires, aujourd'hui sont occupés à rétablir le calme, rétablir l'ordre», a-t-elle expliqué.

La flamme dans cinq territoires ultramarins

Répartis en 12 territoires, les outre-mer français réunissent les Terres australes et antarctiques françaises, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, Mayotte, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que Wallis-et-Futuna, soit près de 2,6 millions d’habitants.

Alors que la flamme olympique transitera bien par la Guyane, Tahiti, La Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, ce ne sera pas le cas de Mayotte, Wallis et Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthelemy, Saint-Pierre et Miquelon et donc de la Nouvelle-Calédonie.

Cela n’empêche pourtant pas les habitants ultramarins de célébrer les jeux. En effet, les Saint-Pierrais ont par exemple décidé d’organiser leurs olympiades culturelles. Malgré la déception, Mayotte mettra également en place un événement intitulé «Mayotte fête les JO 2024». Il s’articulera autour d’animations gastronomiques, artisanales et traditionnelles.

En Nouvelle-Calédonie, la flamme devait commencer son itinéraire par l’Île des Pins après une arrivée en pirogue traditionnelle. Elle aurait ensuite dû traverser le domaine de Déva, à Bourail, avant de tirer sa révérence à Nouméa, sur la plage de l'Anse-Vata.