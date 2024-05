Lutte anti-drogue : visites domiciliaires, livraison surveillées… Comment la douane se muscle face aux nouvelles substances de synthèse

Face à la recrudescence du trafic de drogues de synthèse en France, les douaniers sont dotés d’un nouvel outil et de plus de moyens pour procéder aux contrôles et saisir les marchandises.

Elles sont vendues entre deux et dix euros le comprimé et elles sont très dangereuses. Les drogues de synthèse envahissent le marché, alors les douanes viennent de se doter d’un tout nouvel outil pour lutter contre ces trafics.

«Nous avons étendu les pouvoirs des douaniers pour saisir, contrôler, et utiliser tous les instruments qui sont à leurs mains, en termes de visites domiciliaires, ou de livraisons surveillées, sur l’ensemble des précurseurs et des produits légaux qui peuvent être nécessaires pour créer ces drogues de synthèse» a affirmé le ministre des comptes publics, Thomas Cazenave.

Ces drogues, principalement exportées par livraisons postales, feront l’objet d’une surveillance accrue. Chaque colis sera scanné par les douanes avec un système qui détecte automatiquement les drogues de synthèse, et à chaque saisie, les produits seront ensuite emmenés dans un laboratoire des douanes pour être analysés.

1.500 kilogrammes de drogues interceptés

«On a des produits un peu plus exotiques, la MDMA, les amphétamines, les méta-amphétamines, l’héroïne, et après vraiment on est sur des drogues qu’on identifie quelques fois dans l’année, comme la kétamine, qui, au laboratoire de Marseille, ne représente qu’assez peu d’échantillons annuels», détaille le responsable tabac et stupéfiants du laboratoire des douanes de Marseille.

En 2023, les douaniers ont intercepté plus de 1.500 kilogrammes de drogues de synthèse, soit des saisies qui ont quadruplé en trois ans.