Météo : nuages, pluie, orages… Quel temps fera-t-il cette semaine ?

Après une période instable, Météo-France prévoit un ciel capricieux pour la période qui s’annonce. L’agence météorologique maintient également ses alertes aux orages et aux crues pour certains départements ce lundi 20 mai.

Un temps mitigé se profile à nouveau. Après une semaine marquée par la fraîcheur des températures, les averses et les orages, la période qui s’ouvre ne semble pas laisser place à la clémence.

«Lundi sera dans la continuité du week-end, avec des averses particulièrement actives sur une moitié ouest», a prévenu Météo-France, qui a également décidé de maintenir son alerte jaune orages pour les deux tiers sud de l’Hexagone ce lundi 20 mai. Le Bas-Rhin et la Moselle resteront aussi en vigilance orange crues pour le premier jour de la semaine.

«Le pourtour méditerranéen sera cependant localement épargné», a précisé le service météorologique. Une tendance qui devrait se confirmer dans cette partie de la France jusqu’à vendredi prochain, malgré quelques passages pluvieux et orageux.

des températures tout juste de saison

Tandis que le temps sera diversifié pour les journées de lundi et de mardi, le ciel se dégradera à partir de mercredi pour laisser place à la pluie sur la majorité du territoire.

Des orages seront même attendus dans la soirée de jeudi à Paris, Strasbourg, Vichy ou encore Lyon. Le lendemain, un scénario similaire est prévu dans l'Est de la France et s'étendra à Metz et à Belfort.

Côté mercure, Météo-France annonce une progression lente «au fil des jours, pour rejoindre tout juste les normales de saison» qui sont en général comprises entre 14 °C et 23 °C au mois de mai.

À titre d’exemple, il fera entre 13 °C à Belfort ou Bourg-Saint-Maurice et 22 °C à Nice et à Perpignan mardi après-midi. Mercredi, les températures seront comprises entre 13 °C à Aurillac et 22 °C à Montpellier qui atteindra même les 24 °C le lendemain après-midi.