Sécurité sociale : la Cour des comptes recense 5,5 milliards d'euros d'erreurs dans la branche famille en 2023

Dans un communiqué publié vendredi, la Cour des comptes indique avoir pointé 5,5 milliards d’euros d’erreurs dans la branche famille de la Sécurité sociale en 2023. Comme l’année précédente, des versements indus ont été constatés ainsi que des prestations non versées à tort «qui ne seront jamais régularisées».

Un montant affolant. Comme chaque année, la Cour des comptes a épinglé, ce vendredi 17 mai, de nouveau les comptes de la branche famille de la Sécurité sociale.

Au total, «5,5 milliards d'euros de versements indus mais aussi de prestations non versées à tort ont été constatés à la fin 2023, qui ne seront jamais régularisés», a souligné la Cour dans un communiqué. Par conséquent, elle se déclare donc dans «l'impossibilité de certifier» les comptes de la Caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf) pour 2023.

Les années se suivent et se ressemblent. En 2022, la Cour n’avait déjà pas pu certifier l’exercice, en raison d’un «montant beaucoup trop élevé» d’erreurs, de l’ordre de 5,8 milliards d’euros.

Une fraude potentielle de 4 milliards

La Cour indique dans son rapport annuel sur les comptes du régime général de la Sécurité sociale que ces erreurs liées aux données prises en compte pour verser les prestations représentent 7,4% du montant des prestations. Des prestations qui sont par ailleurs les plus exposées plus aux «fraudes». Selon la Cour des comptes, la fraude potentielle représente 3,9 milliards d’euros, soit 39% de plus que sa précédente estimation établie en 2021.

Néanmoins, les erreurs concernent aussi le RSA, la prime d’activité ou encore les aides au logement. «En particulier, un quart des montants versés au titre du RSA est entaché d’erreurs», a-t-elle souligné.