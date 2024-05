Seine-et-Marne : vol à la voiture-bélier dans une boulangerie

Aux alentours d’1h30 du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi, une boulangerie de Montereau-Fault-Yonne a fait l’objet d’un casse à la voiture-bélier. Les malfaiteurs se sont emparés du monnayeur.

Des dégâts matériels conséquents. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la boulangerie Vidon, située non loin de la mairie de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) a été victime d’un cambriolage à la voiture-bélier.

«En ouvrant la boutique, j’ai vu que la devanture était enfoncée. Notre monnayeur (un automate qui rend la monnaie, Ndlr) a été arraché. Les cambrioleurs ont ensuite retiré le boîtier pour pouvoir récupérer l’argent qui était l’intérieur», a déclaré à CNEWS, Nathalie Gouagout, vendeuse à la boulangerie.

À ce préjudice, s’ajoute une vitrine enfoncée et brisée. Ces dégâts matériels, évalués à plusieurs milliers d’euros, dépasseraient même la somme volée dans le monnayeur.

De plus en plus de commerces ciblés ?

Cet événement n’a pas manqué de faire réagir les habitants de la commune, qui ont exprimé leur colère au micro de CNEWS. «On n’a déjà beaucoup souffert avec le Covid, si on commence à rajouter de la dégradation et de l’insécurité, on ne sait pas où on va aller», a déploré un passant.

Selon nos confrères d’Europe 1, ce type de vols de machine serait en forte hausse. Commis par des individus isolés ou de petites équipes mobiles aguerries, selon une note de la police, 35 cambriolages de monnayeurs de boulangerie ont été recensés depuis janvier dernier.

En juin et en juillet 2022, 12 boulangeries d’Île-de-France avaient été visées.