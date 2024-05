Attaque de la synagogue de Rouen : Gérald Darmanin décore six pompiers et quatre policiers

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a décoré ce lundi 20 mai, lors d’un déplacement à la préfecture de la Seine-Maritime, les quatre policiers et les six pompiers qui sont intervenus vendredi pour mettre un terme à l’incendie criminel touchant la synagogue de Rouen.

Une mise à l’honneur symbolique pour souligner l’importance des forces de l’ordre et des pompiers. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est rendu lundi vers 15h à la préfecture de la Seine-Maritime afin de rendre hommage aux hommes ayant permis de mettre fin à l’incendie criminel qui a touché la synagogue de Rouen vendredi.

«Je suis venu pour rassurer les élus, dont Mr le Maire de Rouen, sur le soutien du ministère de l’Intérieur et du gouvernement, ainsi que pour saluer les forces de l’ordre et les pompiers. Il m’a semblé important de tenir cet engagement pour illustrer le fait que les policiers de la République sont tous les jours au contact de gens violents et interviennent dans des situations difficiles», a expliqué ce dernier au micro de CNEWS.

«Grâce aux policiers, on a évité un drame», a affirmé Gérald Darmanin après la tentative d’incendie d’une synagogue à Rouen. pic.twitter.com/R5KrKHHp0l — CNEWS (@CNEWS) May 20, 2024

Pour rappel, un homme armé avait tenté, ce vendredi 18 mai, de mettre le feu à une synagogue à Rouen. Tué par la police, le suspect était visé par une obligation de quitter le territoire (OQTF), «non exécutable». Le suspect était inscrit au fichier des personnes recherchées depuis «quelques semaines», selon le ministre de l'Intérieur.

Dix hommes décorés par Gérald Darmanin

Le ministre de l’Intérieur a profité de ce déplacement pour décorer les quatre policiers et les six pompiers qui sont intervenus en premier lieu vendredi afin de stopper l’incendie criminel visant la synagogue de Rouen.

«En revenant ici, seulement trois jours après l’acte héroïque de ce jeune policier, trois jours seulement après l’ignoble acte antisémite qui a touché la ville de Rouen, je veux marquer symboliquement le soutien indéfectible qui est le mien à la police nationale. Je veux dire à chaque policier, à chaque gendarme, à chaque sapeur-pompier, à chaque préfet, que comme chef et comme l’immense majorité des Français, nous les aimons et nous les félicitons», a assuré Gérald Darmanin.

«Nous les félicitons de prendre leurs responsabilités avec un courage que beaucoup n’ont pas, de protéger la Nation… Je veux leur dire que comme ministre de l’Intérieur, je serai toujours là pour les protéger et les défendre face aux loups qui hurlent dans la nuit et face à ceux qui ont toujours quelque chose à commenter ou à suspecter quand la police nationale fait son travail», a ajouté le ministre de l’Intérieur.

«L’antisémitisme, c’est la haine de la France»

Gérald Darmanin a souligné à l’occasion de ce déplacement en Seine-Maritime son engagement ferme contre l’antisémitisme.

«L’antisémitisme, ce n’est pas simplement la haine des Juifs, c’est la haine de la France en ce qu’elle est, une haine de l’autre et de l’altérité, une haine parfois de la minorité qui ne peut se défendre et que l’on veut anéantir, une haine contre la liberté de culte qui fait depuis 1789 le fondement de la France, une haine contre la liberté de vivre…», a rappelé ce dernier.

«C’est le devoir et l’honneur des gendarmes, des policiers, des pompiers, que d’éteindre le feu du malheur antisémite qui s’abat sur eux. C’est un grand malheur de ne rien pouvoir faire face à la violence qui se déchaîne sur les réseaux sociaux et qui trouve concrètement des mains armés pour brûler des synagogues, tuer des enfants dans les cours d’écoles, attaquer des enfants parce que Juifs…», a conclu le ministre.